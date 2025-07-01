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FT: в НАТО опасаются захвата Одессы и прорыва фронта к осени

© Deutsche Welle 1 июля, 2025 10:14

Мир

Киев остро нуждается в поставках вооружения и согласен на перемирие, Москва - против прекращения огня и намерена захватить Одессу. При этом армии обеих стран близки к истощению, пишет обозреватель FT Гидеон Рахман.

Несмотря на успешное участие Украины на саммите НАТО в Гааге, положение ВСУ на фронте становится все хуже и может стать критическим уже к осени, пишет Гидеон Рахман, главный обозреватель отдела международных отношений издания Financial Times (FT). По его словам, российская и украинская армии близки к истощению. "Но в то время как Россия, вероятно, сможет поддерживать интенсивность операций еще год, Украина может достичь предела прочности в течение шести месяцев, если не получит существенной военной поддержки", - отмечает обозреватель FT.

Киев остро нуждается в американских системах ПВО Patriot, а также ракетах для РСЗО HIMARS. Отсутствие оружия сказывается и на моральном духе украинских военных, подчеркивает Рахман, однако Владимиру Зеленскому на встрече с Дональдом Трампом в Гааге так и не удалось добиться от главы Белого дома каких-то определенных обещаний о новых поставках.

Главная цель РФ - захват Одессы

По информации обозревателя FT, украинские чиновники на закрытых встречах с западными союзниками все активнее призывают к прекращению огня: "Год или два назад такие призывы были бы расценены как пораженчество".

Но в отличие от администрации Трампа, в Европе мало кто верит, что Москва согласится на перемирие, пишет Рахман со ссылкой на высокопоставленных чиновников. Так, один из его собеседников убежден, что главной целью России сейчас является захват Одессы, которую президент РФ Владимир Путин считает исторически русским городом.

Дроны ВСУ могут остановить наступление России

В то же время некоторые западные эксперты убеждены, что Украина, несмотря на сокращение военных поставок и растущие потери, сможет удержать линию фронта в течение следующего года. По их мнению, в этом украинцам может помочь их опыт использования БПЛА и недостаток механизированных дивизий у российской стороны.

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