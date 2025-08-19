Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
FT: Киев предложил США сделку на 100 млрд за гарантии

19 августа, 2025 12:04

Новости Латвии

Scapix/SIPA / Ukrainian Presidential Press service

Если Вашингтон даст Украине гарантии безопасности, она закупит у США оружие на 100 млрд долларов, а профинансируют сделку европейские страны. Такое предложение сделал Зеленский Трампу, пишет Financial Times.

Украина возьмет на себя обязательство закупить американские вооружения на 100 млрд долларов на деньги, предоставленные Европой, если США предоставят Киеву гарантии безопасности после согласования прекращения огня с Россией. Такое предложение сделал президент Украины Владимир Зеленский президенту США Дональду Трампу во время встречи с ним и европейскими лидерами в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ, с которым удалось ознакомиться изданию.

Кроме того, предложение подразумевает заключение между Украиной и США сделки на сумму 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями, следует из публикации. При этом в документе не уточняется, какая часть сделки по дронам будет представлять собой закупки, а какая - инвестиции.

В документе, с которым ознакомилась FT, не указано, производство каких именно вооружений Украина планирует заказать в США в рамках предлагаемой сделки. Однако Киев ясно дал понять, что намерен приобрести по меньшей мере 10 систем противовоздушной обороны Patriot, а также другие ракеты и оборудование, отмечается в статье.

Трамп о гарантиях безопасности для Украины

18 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Белом доме с лидерами ряда европейских стран, президентом Украины Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявил, что в ходе этой встречи обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые предоставят европейские страны в координации с США.

Трамп готовит встречу Путина и Зеленского

Трамп также сообщил, что созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и начал приготовления для организации его встречи с Зеленским. По словам американского лидера, договариваться с обеими сторонами об этой встрече он поручил вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу, госсекретарю США Марко Рубио и своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

