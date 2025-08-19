FT: Киев предложил США сделку на 100 млрд за гарантии

Украина возьмет на себя обязательство закупить американские вооружения на 100 млрд долларов на деньги, предоставленные Европой, если США предоставят Киеву гарантии безопасности после согласования прекращения огня с Россией. Такое предложение сделал президент Украины Владимир Зеленский президенту США Дональду Трампу во время встречи с ним и европейскими лидерами в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, пишет газета Financial Times со ссылкой на документ, с которым удалось ознакомиться изданию.

Кроме того, предложение подразумевает заключение между Украиной и США сделки на сумму 50 млрд долларов по производству дронов с украинскими компаниями, следует из публикации. При этом в документе не уточняется, какая часть сделки по дронам будет представлять собой закупки, а какая - инвестиции.

В документе, с которым ознакомилась FT, не указано, производство каких именно вооружений Украина планирует заказать в США в рамках предлагаемой сделки. Однако Киев ясно дал понять, что намерен приобрести по меньшей мере 10 систем противовоздушной обороны Patriot, а также другие ракеты и оборудование, отмечается в статье.

Трамп о гарантиях безопасности для Украины

18 августа президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Белом доме с лидерами ряда европейских стран, президентом Украины Владимиром Зеленским, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявил, что в ходе этой встречи обсуждались гарантии безопасности для Украины, которые предоставят европейские страны в координации с США.

Трамп готовит встречу Путина и Зеленского

Трамп также сообщил, что созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным и начал приготовления для организации его встречи с Зеленским. По словам американского лидера, договариваться с обеими сторонами об этой встрече он поручил вице-президенту США Джеймсу Дэвиду Вэнсу, госсекретарю США Марко Рубио и своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу.