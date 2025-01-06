Шампанское - это крем-де-ла-крем и мусс-де-ла-мусс игристого вина. Это институт, охраняемый законом, и чрезвычайно гордая традиция, в которую вплетены столетия истории и культуры. На сам продукт влияет множество факторов, но проще всего объяснить это климатом и терруаром (непереводимое французское слово, которое, помимо всего прочего, обозначает землю, на которой посажены священные лозы vitis vinifera ).

Терруар

Во-первых, регион Шампань находится примерно так далеко на севере, как это традиционно бывает, когда речь идет об эффективном виноделии, общие параметры которого лежат между 30 и 50 градусами в обоих полушариях. Реймс, столица региона, находится на 49,15 градуса северной широты. Такой холодный климат фактически работает в пользу игристого вина, поскольку виноделам требуется очень высокая кислотность винограда, чтобы создать правильные структурные условия для производства традиционным методом.

Во-вторых, почва в этой части Франции содержит очень много мела, что поддерживает свежесть и минеральность, которые, опять же, являются идеальными элементами для производства игристого вина. Действительно, шампанское высшего уровня - Grands Crus - производится почти исключительно на участках с самым высоким содержанием мела.

Мел и лоза виноградаDomaine Evremond

Мел прекрасно подходит для дренажа и в то же время способен накапливать влагу во время засухи. Соединив эти элементы вместе, вы получаете идеальные условия для производства шампанского. Но стоит изменить климат, и возникает проблема. Виноград становится все более спелым, даже в сравнительно прохладные годы; виноградники Кот-де-Блан, расположенные на юге, прогреваются; погодные системы становятся менее предсказуемыми.

Возникает вопрос: как одна из самых успешных отраслей в мире может защитить себя в будущем?

Ответ кроется в землях, расположенных на другом конце знаменитого туннеля под Ла-Маншем. Кент и юго-восток Англии, где в стремительно растущих масштабах производится игристое вино, которое сегодня является предметом последнего сердечного соглашения между Англией и Францией.

Все лучше и лучше

Английское игристое вино переживает ренессанс. За последнее десятилетие отрасль значительно улучшилась, а благодаря росту производства и масштабам цена снизилась до конкурентоспособного уровня, в то время как качество, несомненно, улучшилось.

А что же с терруаром?

Так уж сложилось, что почвы многих районов Кента, Сассекса и Суррея имеют такое же высокое содержание мела, как и почвы священных районов Шампани, а все потому, что эта территория является частью того же Парижского бассейна, в котором 60-100 миллионов лет назад образовались толстые меловые слои, сформировавшиеся из планктонных окаменелостей.

Мало того, климат на юго-востоке Англии сопоставим с климатом Шампани 50 лет назад, в то время как повышение температуры на один градус на северо-востоке Франции привело к тому, что из-за избытка тепла виноград высыхает.

Именно этот невероятно похожий терруар привлек сюда одного из крупнейших игроков в мире игристых вин: шампанское Taittinger.

Инвестиции Taittinger

Связи между знаменитым домом Taittinger и этой частью Кента - это генезис инициативы, основанной на англо-французском сотрудничестве благодаря многолетней дружбе между Пьером-Эммануэлем Таиттингером и британским мастером вина Патриком МакГратом. Отец Тэттингера, Жан, был мэром Реймса - столицы региона шампанских вин - и в 1962 году породнил город с Кентербери. И всего в нескольких милях от кафедрального города Кента было обнаружено богатое мелом место с отличными склонами, обращенными на юг, и небольшой высотой над уровнем моря.

Поместье Domaine Evremond расположено в сельской местности рядом с деревней Чилхэм, построенной в 15 веке, недалеко от Кентербери. Расположенное на 52,1 градуса северной широты, оно находится за пределами исторических параметров виноделия, но изменение климата перечеркивает все учебники. И хотя французы, возможно, последние, кто стал бы покупать английское игристое вино, они знают, что нужно для того, чтобы его делать и продолжать делать, когда их традиционный регион больше не подходит. Отправка людей на Марс, чтобы спастись от горящей планеты, - это, конечно, слишком далеко, но суть вы уловили.

Английское игристое вино, хотя и ориентировано в основном на внутренний рынок, заявляет о себе в мире. Например, Nyetimber уже продается по меньшей мере в 24 странах, а недавняя выставка в Шанхае еще больше расширит этот ареал.

Domaine Evremond потребуется время, чтобы утвердиться и отточить маркетинг своего единственного кюве, но благодаря инвестициям, сметливости Taittinger, дистрибьюторской сети и бесценному меловому бассейну у компании определенно есть все предпосылки для того, чтобы также заявить о себе.