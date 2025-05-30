Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 30. Мая Завтра: Lolita, Vitolds
Доступность

Франция запретит курение в парках, на пляжах и в школьных зонах с июля

Редакция PRESS 30 мая, 2025 22:01

Мир 0 комментариев

Франция с 1 июля вводит запрет на курение в местах встреч молодежи, включая пляжи, парки и спортивные сооружения. чтобы искоренить эту вредную привычку и сделать ее менее привлекательной. Об этом сообщает Politico. 

Запрет, который распространяется на автобусные остановки, сады и районы вблизи школ, призван «денормализовать табак и ограничить его привлекательность»,  заявило в пятницу министерство здравоохранения Франции. Штраф за курение в таких местах составит 135 евро.

Этот шаг был предпринят на фоне  данных, показывающих, что  курение находится на «исторически низком уровне» во Франции, а продажи табачных изделий упали более чем на 11,5% в прошлом году. Тем не менее потребление табака по-прежнему убивает 75 000 человек каждый год, что эквивалентно 200 смертям в день в стране. Расходы на здравоохранение составляют 150 миллиардов евро в год.

«Там, где есть дети, табак должен исчезнуть», — заявила в четверг телеканалу Ouest-France министр здравоохранения и семьи Франции Катрин Вотрен, добавив, что свобода курить «заканчивается там, где начинается право детей дышать свежим воздухом». 

Сегодня 90 процентов курильщиков начинают курить до 18 лет. В 2023 году почти 16 процентов 17-летних во Франции заявили, что курят ежедневно. Поскольку в этом возрасте мозг еще развивается, раннее курение увеличивает риск зависимости и долгосрочных проблем со здоровьем. «Мы должны остановить фабрику ранних курильщиков: в 17 лет мы строим свое будущее, а не свою зависимость», — заявили в министерстве. 

Курение по-прежнему будет разрешено на террасах кафе, а электронные сигареты не подпадают под новый запрет.

В настоящее время решение о запрете продажи сигарет лицам моложе 18 лет не принято, но Вотрен заявила, что она «ничего не исключает в будущем». На вопрос о возможном повышении налога на табак Вотрен ответила, что на данный момент никаких новых повышений не планируется. 

Некоторые муниципалитеты уже ввели местные запреты, но с июля новые правила будут применяться по всей стране.

«Расширяя зоны, свободные от курения, и борясь с нормализацией употребления табака с раннего возраста, мы посылаем четкий сигнал: дышать воздухом, свободным от табачного дыма, — это право, а не привилегия», — заявил в пресс-релизе Янник Нойдер, министр-делегат по вопросам здравоохранения и доступа к медицинской помощи.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 22:20 30.05.2025
Последний день мая будет солнечным и сухим
Sfera.lv 1 час назад
Россия задерживает пенсии своих пенсионеров в Латвии
Bitnews.lv 2 часа назад
Центральный вокзал: бардак под полицейским присмотром
Bitnews.lv 3 часа назад
Эстония готова за Латвию достроить Rail Baltica
Bitnews.lv 4 часа назад
Зарплата министров в прошлом году выросла на 91,7 тыс. евро
Sfera.lv 4 часа назад
ВВП Латвии в первом квартале уменьшился на 0,3%
Sfera.lv 6 часов назад
Высокие цены и слабая конкуренция: президент Латвии требует прозрачности
Bitnews.lv 7 часов назад
Художник Бэнкси представил новое уличное произведение
Sfera.lv 11 часов назад
Загрузка

На рынках — первая местная клубника. Цены до 20 евро за килограмм

Для настроения 21:49

Для настроения 0 комментариев

На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. Производители отмечают, что в этом году сезон начался немного позже — одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.
 

На рынках появилась первая латвийская клубника, и в ближайшее время ее будет все больше. Производители отмечают, что в этом году сезон начался немного позже — одной из причин стала холодная весна. После Лиго урожай увеличится, и тогда цены могут снизиться, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.
 

Читать

В Беларуси стало меньше картошки. Ее разрешили экспортировать из ЕС

Мир 21:39

Мир 0 комментариев

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

В Беларуси в этом году стало заметно меньше картофеля, его минимальная стоимость увеличилась с 95 копеек до 1 рубля 10 копеек за кг (0,3-0,4 евро). Цена же крупного и не испорченного в магазинах могла достигать 4-5 руб. за кг (1,1-1,4 евро). Для Беларуси это существенное подорожание, отмечает Би-Би-си. 

Читать

В школах закончился учебный год. Первый без права переписки

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

В пятницу в школах по всей Латвии завершился учебный год:ученики получили свои табели и отправились на летние каникулы. Однако для некоторых лето начнётся с "летних работ" — дополнительного обучения из-за слабых результатов. Этот учебный год стал первым, когда в стране была внедрена новая система оценивания. Одно из главных новшеств — запрет на переписывание контрольных работ, отмечает LSM. 

Читать

В Финляндии завершили предварительное расследование по делу танкера, порвавшего якорем эстоно-финский энергокабель

Мир 21:07

Мир 0 комментариев

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

Центральная криминальная полиция Финляндии завершила предварительное расследование по делу судна Eagle S, подозреваемого в умышленном повреждении подводных электрокабелей между Финляндией и Эстонией. Материалы дела переданы в прокуратуру, сообщает Yle.

Читать

Делегация РФ поедет в Стамбул без публикации «меморандума»

Мир 20:35

Мир 0 комментариев

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков.

Российская делегация с утра 2 июня будет готова к продолжению переговоров с Украиной в Стамбуле, однако своего "меморандума" о прекращении огня обнародовать не будет, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков.

Читать

1 июня в Риге пройдёт веломарафон Toyota: опять перекроют центр города

Важно 20:23

Важно 0 комментариев

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

В воскресенье, 1 июня, в столице Латвии состоится веломарафон Toyota, который принесёт с собой серьёзные изменения в транспортной системе города. Некоторые улицы в центре Риги будут перекрыты, а привычные парковочные места — недоступны. Жителям и гостям столицы, планирующим поездку на автомобиле, рекомендуется заранее спланировать маршрут и запастись терпением. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» на LSM+

Читать