Франция запретит курение в парках, на пляжах и в школьных зонах с июля

Запрет, который распространяется на автобусные остановки, сады и районы вблизи школ, призван «денормализовать табак и ограничить его привлекательность», заявило в пятницу министерство здравоохранения Франции. Штраф за курение в таких местах составит 135 евро.

Этот шаг был предпринят на фоне данных, показывающих, что курение находится на «исторически низком уровне» во Франции, а продажи табачных изделий упали более чем на 11,5% в прошлом году. Тем не менее потребление табака по-прежнему убивает 75 000 человек каждый год, что эквивалентно 200 смертям в день в стране. Расходы на здравоохранение составляют 150 миллиардов евро в год.

«Там, где есть дети, табак должен исчезнуть», — заявила в четверг телеканалу Ouest-France министр здравоохранения и семьи Франции Катрин Вотрен, добавив, что свобода курить «заканчивается там, где начинается право детей дышать свежим воздухом».

Сегодня 90 процентов курильщиков начинают курить до 18 лет. В 2023 году почти 16 процентов 17-летних во Франции заявили, что курят ежедневно. Поскольку в этом возрасте мозг еще развивается, раннее курение увеличивает риск зависимости и долгосрочных проблем со здоровьем. «Мы должны остановить фабрику ранних курильщиков: в 17 лет мы строим свое будущее, а не свою зависимость», — заявили в министерстве.

Курение по-прежнему будет разрешено на террасах кафе, а электронные сигареты не подпадают под новый запрет.

В настоящее время решение о запрете продажи сигарет лицам моложе 18 лет не принято, но Вотрен заявила, что она «ничего не исключает в будущем». На вопрос о возможном повышении налога на табак Вотрен ответила, что на данный момент никаких новых повышений не планируется.

Некоторые муниципалитеты уже ввели местные запреты, но с июля новые правила будут применяться по всей стране.

«Расширяя зоны, свободные от курения, и борясь с нормализацией употребления табака с раннего возраста, мы посылаем четкий сигнал: дышать воздухом, свободным от табачного дыма, — это право, а не привилегия», — заявил в пресс-релизе Янник Нойдер, министр-делегат по вопросам здравоохранения и доступа к медицинской помощи.