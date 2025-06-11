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Франция. Ученик-подросток зарезал сотрудницу школы, проводившую проверку сумок

Euronews 11 июня, 2025 09:30

Мир 0 комментариев

В начале года министерство образования Франции ввело проверку сумок и рюкзаков в учебных заведениях. Только за два месяца было конфисковано 186 ножей и задержано 32 человека.

Во вторник в средней школе на востоке Франции 14-летний ученик смертельно ранил ножом сотрудницу школы. Женщина, как сообщили официальные источники, проверяла сумки и рюкзаки учащихся, как это требуют меры безопасности в учебных заведениях. Подросток был арестован на месте преступления.

Инцидент произошел в школе имени Франсуазы Дольто в Ножане, недалеко от Дижона.

По данным Национальной жандармерии, полицейский, помогавший проверять сумки, получил незначительные травмы при задержании подозреваемого, который использовал один и тот же нож в обоих нападениях.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил этот акт, назвав его "бессмысленным насилием". "В Ножане, присматривая за нашими детьми, погибла помощница учителя. Нация скорбит, а правительство мобилизовано на борьбу с преступностью".

Хотя подобные нападения во французских школах происходят довольно редко, в стране растет беспокойство по поводу насилия в кампусах. В начале года министерство образования ввело проверку сумок и рюкзаков в учебных заведениях. Только за два месяца было конфисковано 186 ножей и задержано 32 человека, сообщило министерство внутренних дел.

Прокурор Дени Деваллуа подтвердил, что у подозреваемого не было судимостей. Министр образования Элизабет Борн сообщила, что подросток участвовал в школьной инициативе по борьбе с издевательствами в школе, а ранее был ненадолго отстранен от занятий за нарушение поведения в классе.

Инцидент в Ножане произошел прямо у входа школу, где 31-летний помощник педагога стоял рядом с полицейскими, проводившими проверку. Занятия были приостановлены на весь день. Ученикам и сотрудникам школы была оказана консультативная помощь.

По сообщениям местных СМИ, одноклассники описали 14-летнего подростка как "нормального", но иногда "немного странного", добавив, что они никогда не думали, что он способен на такое нападение.

В апреле на западе Франции школьник ранил ножом четырех одноклассников. Одни из них них скончался от ран. Это нападение заставило премьер-министра призвать к ужесточению мер по борьбе с насилием в школах.

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