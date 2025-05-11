Формируются списки «невыездных»: кто голосует за запрет на выезд в Россию и Белоруссию

В минувший четверг, 8 мая, депутаты Сейма приняли во втором чтении закон об ограничении мероприятий, угрожающих национальной безопасности, который предусматривает запрет на выезд в Россию и Беларусь для работников государственного управления и критически важной инфраструктуры.

Критическую инфраструктуру Латвии составляют объекты, функционирование которых важно для существования государства и обеспечения основных потребностей общества. К таким объектам относятся, например, инфраструктура электро-, водо- и газоснабжения, больницы, мосты, аэропорты, порты и железнодорожные сооружения. По примерным подсчётам в этих отраслях заняты тысячи человек, которым в скором времени будет запрещено выезжать даже к своим родственникам.

Голосование было предсказуемым: против запрета проголосовали депутаты партии «Стабильности!». В свою очередь запрет на выезд для жителей страны поддержали представители партий "Латвия на первом месте" (Latvija pirmajā vieta), "Союз зеленых и крестьян" (ZZS), Национальное объединения (NА), "Объединенный список" (AS), "Новое Единство" (JV) и "Прогрессивные" (Progresīvie).

Законопроекту предстоит еще пройти третье, окончательное чтение. Однако, по предварительным прогнозам запрет на выезд из страны, может вступить в силу уже с лета этого года.

Запрет на выезд из Латвии будет направлен на предотвращение или смягчение угрозы национальной безопасности со стороны России и Беларуси, а также на обеспечение безопасности и законных интересов лиц, работающих в органах государственного управления в условиях, когда возможности Латвии по защите своих граждан ограничены.

Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на поездки будет считаться достаточным основанием для прекращения трудовых отношений с соответствующим лицом.