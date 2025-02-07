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Фонд интеграции — в топку, и еще кучу неэффективные проектов за ним: министр Валайнис о тотальной экономии средств

Редакция PRESS 7 февраля, 2025 12:53

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LETA

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в интервью порталу nra.lv сообщил, что правительство занимается активным сокращение расходов, оптимизацией и перераспределением. Под сокращение попадут целые государственные институты. Например, Фонд интеграции общества. Приводим фрагмент интервью в переводе.

- В конце прошлого года аналитический центр LaSER представил исследование, в котором установлено, что в Латвии по сравнению с соседними странами государственное управление не является чрезмерно большим, а административная нагрузка не выше. Только в отношении зарплат государственных служащих исследователи не смогли прийти к однозначному выводу относительно того, являются ли они слишком высокими или слишком низкими. Так что, всё не так уж и плохо?

- На мой взгляд, важно понимать то, что нам необходимо изменить подход во взгляде на функции государственного управления. Мы в Министерстве экономики провели в прошлом году две реформы — проверили на практике, как это работает. Мы сократили численность сотрудников Управления Рижского свободного порта вдвое и освободили Управление Рижского свободного порта от эксклюзивной недвижимости, продав здание в парке Кронвалда, где ранее располагалось управление. Продали очень хорошо — на миллион евро больше, чем планировали некоторое время назад. Необходимо избавиться от «лишнего», которое не нужно, создает расходы и не добавляет никакой ценности.

Серьёзные изменения происходят и в Агентстве инвестиций и развития Латвии.

Мы смотрим, какие функции должны выполняться, а от каких можно отказаться — иногда сами сотрудники не понимают, почему они должны что-то делать, или предприниматели спрашивают, почему их просят делать то, что не имеет смысла.

Например, сейчас мы работаем над сокращением бюрократии в строительстве. Мы добились того, чтобы частные дома больше не нуждались в измерении. Скоро это не понадобится и в бизнес-секторе. Отказавшись от всего этого, можно вообще отказаться от Государственной земельной службы, ликвидировав ее. Я не вижу смысла в таком учреждении.

То же самое касается и Фонда интеграции общества — нам нужно оценить, можем ли мы вообще отказаться от такого института.

- Ликвидировать Фонд интеграции общества?! Это вызовет ответную реакцию ваших партнеров по коалиции — большой возмущение.

- На мой взгляд, Фонд интеграции общества — это учреждение с очень странными проектами. Если бы мы начали анализировать их по отдельности, они вряд ли получили бы поддержку в парламенте.

Я считаю, именно таким образом и следует оптимизировать институты государственного управления — путем ликвидации ненужных институтов. Мы больше не должны мирно ничего не делать и закрывать глаза на растрату государственных средств. В настоящее время страны становятся более эффективными. Латвия тоже должна стать эффективной!

У нас в Министерстве экономики уже есть планы по объединению различных институтов и ликвидации ненужных функций. Мы сами мучаемся, следя за ними, а предприниматели мучаются, пытаясь соответствовать их требованиям. Нам нужно начать разбираться и избавляться от ненужного, и чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Для Латвии важно экономить и инвестировать деньги в оборону. И важно, чтобы крупные экономики ЕС также могли увеличить расходы на оборону.

Решение на уровне ЕС об отмене действующих правил ограничения бюджетного дефицита — единственное, что может помочь этим экономикам существенно увеличить расходы на оборону.

Это решение пока не принято, ведутся обсуждения, но я считаю, что было большой ошибкой принимать в декабре 2023 года решение об ограничении дефицита бюджета в странах ЕС. Это сразу же все чрезвычайно усложнило. В Латвии, чтобы выполнить обязательство по увеличению расходов на оборону, пришлось принять много до слёз болезненных решений, чтобы бюджет был принят. Я не говорю, что ограничение бюджетного дефицита априори плохо, но необходимо учитывать контекст времени. Этого не следовало делать в то время, когда вторжение России в Украину в самом разгаре и когда становится ясно, что военная промышленность ЕС работает недостаточно хорошо.

В следующем году необходимо будет существенно оптимизировать государственные расходы и увеличить дефицит бюджета. Сумму еще предстоит согласовать. Я не думаю, что возможны какие-то коррекции в этом году, когда бюджет на 2025 год, уже принят, но в 2026 году, а также в последующие два, три, четыре года дефицит бюджета необходимо будет увеличить до необходимого уровня.

В свою очередь, нам необходимо немедленно и прямо сейчас заняться оптимизацией расходов на государственное управление.

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