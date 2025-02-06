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Через два дня наступит конец света? Жителей призывают подготовиться к отключению от энергосистемы РФ

Редакция PRESS 6 февраля, 2025 15:52

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С 8 по 9 февраля этого года запланировано отключение Балтийской энергосистемы от объединенной энергосистемы России, также известной как BRELL-кольцо, и присоединение к единой европейской электросети.

Учитывая, что после вторжения России в Украину в 2022 году риски для Балтийской энергосистемы возросли, переход Балтийских стран на европейскую электросеть произойдет почти на год раньше, чем планировалось изначально.

Балтийские страны максимально подготовились к отключению от российской энергосистемы, однако полностью исключить возможные провокации нельзя, отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Президент подчеркнул, что как латвийские, так и иностранные службы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности. Также в повышенной готовности находятся организации и предприятия, отвечающие за электроснабжение.

Рекомендации жителям

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) опубликовала в соцсетях советы для подготовки к этому событию.

"В предстоящие выходные, с 8 по 9 февраля, страны Балтии подключатся к европейской энергосистеме, отключившись от российской. Хотя перебои с электроэнергией не прогнозируются, мы рекомендуем принять несколько подготовительных мер:

- Зарядите мобильные устройства, портативные зарядные устройства (Power Bank) и другие часто используемые электроприборы;
- Приобретите запасные батарейки для радиоприемника и фонарика;
- Заранее отключите от сети электроприборы, которые вы не используете ежедневно и которые чувствительны к скачкам напряжения;
- Оцените, какие важные услуги (отопление, водоснабжение) могут стать недоступными в случае перебоев с электричеством, и подумайте об альтернативах;
- Убедитесь, что автоматические двери и ворота можно открыть вручную."

И в заключении спасатели напоминают: если возникнут перебои с электроснабжением, не звоните на единый номер экстренной помощи 112 без острой необходимости!  

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