Новые подробности по делу о смерти Тиммы: некий господин «Б» дергает за ниточки?

В TikTok Ксения рассказывает, что она близкая подруга отца Гектора, Артёма, поэтому она многое знает — и почему Артём не женился на Анне, и почему пара разошлась. Сообщается также, что она знает о манипуляциях Анны, связанных с ребенком, и о трудностях, которые испытывает отец Гектора.

Ксения сообщила, что биологический отец Гектора подал иск, чтобы сын жил с ним, а не с матерью.

Кроме того, Ксения в видеоролике высказала подозрения, что влиятельный чиновник, фамилия которого начинается на букву «Б», препятствует расследованию смерти Яниса Тиммы. Как рассказала женщина, в Москве установлено множество камер видеонаблюдения, которые фиксируют практически каждый шаг человека, поэтому отсутствие видеозаписей кажется абсурдным.

Она выражает уверенность в том, что в тот момент, когда смерть Яниса Тиммы стала привлекать более широкое внимание, кто-то «там наверху», чья фамилия начинается на букву «Б», отдал приказ замять это дело. Однако она отмечает, что сейчас дело передано в другие инстанции, поэтому в ближайшем будущем могут появиться новые факты, поскольку следователи получили доступ к записям телефонных разговоров и другой информации.