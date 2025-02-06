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Новые подробности по делу о смерти Тиммы: некий господин «Б» дергает за ниточки?

la.lv 6 февраля, 2025 13:21

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LETA

Каждый день в публичном пространстве появляются новые предположения о причинах смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, вовлеченных в нее сторонах, а также о его отношениях с бывшей женой Анной Седоковой. На этот раз ранее неизвестными фактами о сыне Седоковой и людях, причастных к безвременной кончине Тиммы, поделилась в социальных сетях телеведущая и инфлюенсер Ксения Мерц, которая знает биологического отца сына Анны Седоковой Гектора — Артема Комарова.

В TikTok Ксения рассказывает, что она близкая подруга отца Гектора, Артёма, поэтому она многое знает — и почему Артём не женился на Анне, и почему пара разошлась. Сообщается также, что она знает о манипуляциях Анны, связанных с ребенком, и о трудностях, которые испытывает отец Гектора.

Ксения сообщила, что биологический отец Гектора подал иск, чтобы сын жил с ним, а не с матерью.

Кроме того, Ксения в видеоролике высказала подозрения, что влиятельный чиновник, фамилия которого начинается на букву «Б», препятствует расследованию смерти Яниса Тиммы. Как рассказала женщина, в Москве установлено множество камер видеонаблюдения, которые фиксируют практически каждый шаг человека, поэтому отсутствие видеозаписей кажется абсурдным.

Она выражает уверенность в том, что в тот момент, когда смерть Яниса Тиммы стала привлекать более широкое внимание, кто-то «там наверху», чья фамилия начинается на букву «Б», отдал приказ замять это дело. Однако она отмечает, что сейчас дело передано в другие инстанции, поэтому в ближайшем будущем могут появиться новые факты, поскольку следователи получили доступ к записям телефонных разговоров и другой информации.

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