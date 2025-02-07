В Латгалии появились листовки с призывом к сепаратизму: СГБ уже в курсе. А Евролига ULEB оскандалилась с роликом

Читатель пишет: " В своем почтовом ящике я нашел странную визитку. Сначала не понял, на каком языке написано, но затем перевел через переводчик Google Translate. Оказалось, текст был на латгальском языке. И, как я понял, авторы этой затеи призывают к жутким вещам, а конкретно - к насильственному свержению власти и отделению Латгалии от Латвийского государства. Для этого формируют некую группу, готовую бороться за независимость Латгалии".

Действительно, в тексте на оборотной стороне визитки неизвестные сообщают, что "собирают группу единомышленников, которые желают независимости Латгале", и даже утверждают, что у них есть оружие. Далее идет призыв связаться с ними.

За комментарием press.lv обратился в Службу госбезопасности. Так, как оказалось, в курсе ситуации:

"Можем подтвердить, что Служба госбезопасности (СГБ) проинформирована об этом случае, однако пока от более подробных комментариев предпочитает воздержаться, - говорится в ответе СГБ. - Подобные действия в сети Интернет, в частности, на платформе "Telegram" нами были замечены уже ранее. По оценке СГБ, попытка распространить в Латвии нарративы российской пропаганды в интересах соседней страны-агрессора предпринимается, скорее всего, с определенной целью - внести раскол в Латвийское общество."

Служба госбезопасности просит жителей Латвии информировать о подобных сомнительных активностях по круглосуточному телефону 67208964 или по электронной почте - по адресу info@vdd.gov.lv

Так уж совпало, что буквально на днях Латгалия оказалась в центре другого информационного скандала. В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, Евролига ULEB (Union des Ligues Européennes de Basket-Ball) Латгалия на карте оказалась... отделена от Латвии.

После возмущенного письма генерального секретаря Латвийского баскетбольного союза (LBS) Каспарса Ципруса представители ULEB принесли официальные извинения.

"Включение карты в неправильным отражением границ Латвии в наш аудиовизуальный контент было непростительной ошибкой. Мы выявили ошибку, поэтому мы удалили это видео со всех платформ, и в будущем этот материал больше использоваться не будет. Евролига приносит извинения за эту недопустимую ошибку", - отметили в Евролиге.