Старая, потрепанная временем коммунистическая звезда с серпом и молотом расположена в микрорайоне Циетокшнис. Несмотря на то, что место кажется уединенным, большинство опрошенных журналистами жителей знают о существовании этого символа советской эпохи. Среди русскоязычного населения города многие считают, что этот исторический артефакт стоит оставить, поскольку он может быть важен для кого-то. Однако не все придерживаются такого мнения.

«У вас нет вопросов? У меня появляются вопросы к Даугавпилсской городской думе и органам, ответственным за контроль над памятниками, прославляющими оккупацию. Насколько мне известно, символы оккупации запрещены в общественных местах, или, может быть, что-то изменилось?», - негодует местный житель.

С точки зрения закона, этот житель Даугавпилса прав. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Латвия предприняла шаги по выявлению и сносу памятников и других объектов, прославляющих оккупационные режимы. Национальное управление культурного наследия, отвечающее за этот процесс, сообщает, что с 2022 года было обнаружено около 260 подобных объектов, большинство из которых подлежали демонтажу. Если объект имеет художественную ценность, его наиболее важные элементы передаются на хранение. Однако символы советского прошлого, расположенные на военных захоронениях, не подлежат сносу. В случае с коммунистической звездой в Даугавпилсе захоронений на этом месте нет.

Самоуправление города утверждает, что не знало о существовании этого объекта.

«Информации о расположении такого объекта на своей территории самоуправление не имеет. Самоуправление также не получало информации от Государственной полиции или других служб о наличии такого объекта в конкретном месте. Коммунальным службам было поручено провести обследование указанного места», - указали в думе.

Однако Национальный совет по культурному наследию сообщает, что в начале 2023 года представители совета совместно с представителем самоуправления осматривали данный объект и устно договорились о его демонтаже. Документы инспекторов по охране памятников подтверждают участие самоуправления в этом процессе.