Ревизия нации: профессор Ина Друвиете открыто поддержала дерусификаторов

"Это нужно сказать четко. Мы 30 лет говорили о том же самом, на научно конкретном языке, используя соответствующие термины, но результатов нет. Судя по всему, пришло время, как сказал предыдущий оратор, вещи и процессы называть своими именами", - заявила с трибуны Друвиете.

Vadošā Latvija sociolingviste, profesore Ina Druviete konferencē ＂Revīzija nācijai： juridiskais, filozofiskais un socioloģiskais aspekts＂ atzīst un atbalsta kampaņu #AtkrieviskoLatviju. Paldies! pic.twitter.com/cMD3se6toy — Liāna Langa (@liana_langa) February 7, 2025

Позицию Друвиете в соцсетях похвалила идейная вдохновительница движения Лина Ланга. Возможно, она и была предыдущим оратором.

Конференция "Ревизия нации: юридический, философский и социальный аспект" была проведена Латвийским университетом в конце января.

Ранее Друвиете была избрана министром от партии "Единство".