Не вижу повода беспокоиться: начальник полиции о Стамбульской конвенции

6 ноября, 2025 09:10

LETA

«Прочел [конвенцию] вдоль и поперек, и не вижу повода беспокоиться, что нашему обществу могут навязать что-то неприемлемое», — заявил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении.

Он призывает открыть и прочитать, что написано в конвенции. Рукс подчеркнул, что в Латвии существует проблема насилия. Он считает, что для борьбы с ней необходимо использовать все доступные инструменты. «Нам не могут навязать ничего такого, что для нас неприемлемо», — сказал Рукс, добавив, что каждый отдельный закон для снижения насилия утверждается Сеймом.

Начальник полиции подчеркнул, что конвенция способствует отходу от латентности, характерной для насилия. Насилие часто скрывается, потому что людям стыдно об этом говорить, также нередко жертва экономически зависит от своего обидчика. После ратификации конвенции о случаях насилия сообщается больше, введены также более суровые наказания.

Об этом в интервью Латвийскому радио говорила и руководительница центра Marta Илута Лаце. Она вспомнила, что ранее годами обсуждалась необходимость изменений, и после ратификации конвенции «всё просто произошло». Были введены более суровые наказания за преследование и угрозы, нарушение временной защиты, а также применен электронный надзор в случаях серьезного насилия. Увеличилось и число жертв, обратившихся за реабилитацией в центр. В прошлом году это было 800 человек, а в этом году до октября это число уже было превышено.

Лаце подчеркнула, что центр Marta очень ценит поддержку на протестах. Никогда ранее в обществе не наблюдалось такой широкой поддержки жертв насилия. Сегодня в 19:00, на Домской площади в Риге и в других местах Латвии, а также за рубежом пройдут протесты. Рукс подтвердил, что на них будет присутствовать полиция, но никаких провокаций не ожидается.

