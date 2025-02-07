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Спецпосланник США по Украине пригрозил РФ новыми санкциями

© Deutsche Welle 7 февраля, 2025 14:41

Мир 0 комментариев

Твиттер/X

Администрация Дональда Трампа готова усилить санкционное давление на Россию, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом заявил специальный посланник президента США по Украине и России Кит Келлог в интервью газете New York Post, опубликованном в четверг, 6 февраля.

По его оценке, эффект от уже введенных против России санкций сейчас "лишь примерно на три" балла по шкале от 1 до 10. Санкции США дипломат оценивает в два раза выше, но и у них, по его словам, есть потенциал роста. "Санкции действительно можно было бы ужесточить, особенно последние", - сказал он, имея в виду введенные при Джо Байдене ограничения против нефтяного сектора РФ.

Келлог раскритиковал стратегию администрации Байдена, которая лишь обещала поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", но при этом не усиливала давление на Россию. "Если кто и понимает, что такое рычаги давления, так это президент Дональд Трамп", - заявил он.

Приоритет Трампа - прекращение боевых действий

Спецпосланник США рассказал, что пути прекращения войны в Украине обсуждаются сейчас всеми членами администрации Трампа. Их первоочередная цель - прекратить активные боевые действия, прежде чем перейти к переговорам. "Нельзя убивать, чтобы выйти из этой войны", - подчеркнул Келлог.

При этом он отметил, что Россию не интересует предотвращение массовых потерь на фронте. По его словам, долгая война на истощение вшита "в ДНК военных операций" России. "Если вы посмотрите на историю, вы никогда не захотите ввязываться в борьбу на истощение с русскими, потому что именно так они и воюют. Они к этому привыкли. Эта страна была готова потерять - и потеряла - 700 000 человек в Сталинградской битве за шесть месяцев, и они не моргнули глазом", - сказал он.

По этой причине давление не может быть только военным, объяснил дипломат: "Нужно оказать экономическое давление, нужно оказать какой-то тип военного давления и рычагов, которые вы собираетесь использовать, чтобы убедиться, что это идет в нужном нам направлении".

На уступки придется пойти и Киеву, и Москве

По словам Келлога, в конце концов Украина и Россия должны договориться о мире, однако "обе стороны в любых переговорах должны уступать". Как пример он привел переговоры в Портсмуте в 1905 году при посредничестве США, которые завершили Русско-японскую войну.

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