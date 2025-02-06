Для получения пенсии нужен стаж в 20 лет: если не выходит, есть способы «натянуть»

Трудовой стаж можно пересмотреть, предоставив документальное подтверждение. Если у человека нет документов о стаже или периодах, приравненных к работе до 1 января 1996 года, он может обратиться в Латвийский национальный архив.

Конечно, человек должен знать, о чем он хочет найти документы, где он работал в то время, где учился, какой период выпадает. Человек должен знать, какие периоды пропущены.

«Страховой период состоит из трех этапов. Во-первых, это взносы с 1 января 1996 года — месяцы взносов, в которые были внесены или должны были быть внесены взносы по социальному страхованию. Также есть два периода до 31 декабря 1995 года, — отметила представитель VSAA Байба Фелсберга. - Один из них — период до 31 декабря 1990 года. Если человек ранее работал, это должно быть подтверждено документально. Обычно это трудовые книжки или, может быть, трудовые книжки колхозника, которые также учитываются при исчислении трудового стажа. Или есть какие-то эквивалентные периоды, например, обучение в техникуме или университете или каком-то другом учебном заведении. Есть также время службы или различные другие периоды, которые могут быть не столь популярны».

Второй период — с 1990 по 1995 год. В этот период взносы на социальное страхование в стране выплачивались частично, а система уплаты налогов только начинала формироваться.

«Периоды работы учитываются, если социальные взносы были сделаны или должны были быть сделаны, и работодатель был зарегистрирован в качестве налогоплательщика. Аналогично самозанятые лица должны были делать взносы сами, и только эти периоды учитываются», - отметил Фелсберга.

Если после пересмотра трудового стажа вам все еще недостаточно, и в назначении пенсии по старости вам отказано, вы можете обратиться за государственным социальным пособием. Однако, как говорится на сайте, государственное социальное пособие будет не очень высоким. В этом году оно составляет 166 евро в месяц.

Главные условия для получения пособия: достижение пенсионного возраста или 65 лет и постоянное проживание в Латвии. «Необходимо также подтвердить периоды проживания в Латвии. Например, для получения этой услуги необходимо прожить в Латвии в общей сложности пять лет и один год непрерывно до получения услуги», — отмечает эксперт.

«В других странах этот срок службы гораздо больше. Можно сказать, что для нас это не так уж и много по сравнению с другими странами», — отметила представитель VSAA Байба Фелсберга.