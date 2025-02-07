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По 6 тысяч больных на врача: почему молодежь не идёт в семейные?

«Вести» 7 февраля, 2025 09:46

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Во многих регионах Латвии не хватает врачей. Не только специалистов, но и семейных. К тому же более 30% из тех, кто сейчас работает, - пенсионного возраста. Университет имени Страдиня начал исследование, чтобы выяснить, почему молодые специалисты не горят желанием ехать в регионы, а часть из них меняют специализацию. Исследование продлится два года, но и без него многие причины лежат на поверхности...

Еще 15 лет назад тогдашний глава Ассоциации семейных врачей Паулс ПРИНЦИС говорил вашему автору, что некому менять возрастных семейных врачей. Многим за 70. Однако проблема не только не решилась - стала более острой.

Сегодня в Латвии – 1 201 семейный врач. Свыше 400 – пенсионного возраста.

Больше всего семейных врачей - в Риге: 500. Столица лидирует и по количеству этих врачей пенсионного возраста. Меньше всего семейных врачей в Латгалии – 141, причем пенсионного возраста - около 40% из них. В Видземе, Курземе, Земгале пропорция чуть лучше, но и там острая нехватка семейных врачей. Об этом свидетельствует и то, что, к примеру, в Видземе есть практики, где на одного врача приходится более 6 000 пациентов! Можно ли оказать человеку квалифицированную помощь, когда в коридоре - огромная очередь, а время приема небезразмерно?

Ни престижа, ни подобающих денег?

Член правления Латвийской ассоциации молодых врачей, семейный врач Алисе СИНГХ говорит об обратном: нередко в провинции у начинающего врача немного пациентов – менее 1 000. А чем меньше пациентов - тем меньше зарплата. Это нередко и является причиной, по которой молодой врач не едет в конкретный регион. К тому же семейному нужна медсестра или помощник, а их также непросто найти в провинции.

Существуют, по мнению г-жи Сингх, и хозяйственные проблемы. Нет нормальных помещений для приема, и молодому врачу нужно делать ремонт за свои средства.

А случается, врач пенсионного возраста, решивший уйти с работы и передать дела молодому коллеге, внезапно меняет свое решение. С этим, по словам собеседницы, сталкивались и она сама, и ее коллеги. В конце концов возрастной врач через какое-то время уходит, но пациенты остаются без медицинской помощи: его сменщик уже куда-то успел уйти.

- Когда практика не передается, регион теряет нового семейного врача, - поясняет г-жа Сингх.

Есть, по ее мнению, еще одна причина, по которой молодежь не идет в профессию. Отношение в обществе к самому этому статусу. Мол, семейный врач – что он вообще может? Только выписывать направления да рецепты.

- Если в университетах, от врачей больниц слышим, что в семейную медицину идут менее яркие звезды или что такую работу может делать каждый, то, конечно, подобное отношение ведет молодежь к мысли: я не хочу быть семейным врачом, - заключает член правления Ассоциации молодых врачей...

Бумажки, бумажки…

Впрочем, есть и другое мнение о причинах, по которым молодые специалисты не идут в профессию или, отработав какое-то время, решают сменить ее.

- Дело не в том, что кому-то не хватает пациентов и из-за этого меньше выходит денег, - рассказывает молодой семейный врач, 10 лет отработавший по специальности и бывший на хорошем счету и среди пациентов, и среди коллег. – Вместо того чтобы больше времени уделять пациенту, семейный врач должен писать кучу отчетов в разные учреждения. Больше времени отнимает писанина, а не практические вопросы лечения пациента...

По словам врача, он как раз считает, что слишком большая семейная практика (под 2 000 пациентов) не на пользу дела: меньше возможности детально заниматься каждым пациентом. Он бы с удовольствием согласился на меньшую практику и меньшее количество пациентов. Но в столице такое исключено.
- Что касается денег, то арендуй меньшее помещение, не бери двух медсестер, - говорит собеседник...

Кто ломает стереотипы

Если говорить о стереотипах, об отношении в обществе к семейным врачам, то все зависит от конкретного врача. Есть отличные семейные врачи любого возраста, которые вовремя отправят на необходимое обследование, вовремя поставят точный диагноз. А это – жизнь человека и, не будем забывать, экономический эффект. Государству не придется тратить средства на дорогостоящее лечение в сильно запущенной стадии болезни.

Но есть другие врачи. Им, как говорится, все по боку. «А зачем вам обследование, анализы и т. д.?» - говорят они пациентам. Таким медикам лишь бы отбыть номер и получить деньги.

Возрастные врачи на пенсию не идут, потому что это невыгодно – лучше отбывать номер и одновременно пенсию получать. А вот о профессиональном долге врача, о клятве Гиппократа они давно забыли. Однако разве среди так называемых врачей-специалистов подобных «спецов» нет? Достаточно! Вы только деньги не забывайте выкладывать.

Заблуждение и то, что от семейного врача мало что зависит. Смотря от какого...

Повернитесь лицом к семейной медицине!

По словам экс-президента Латвийского общества врачей Петериса АПИНИСА, государство должно не на словах, а на деле повернуться лицом к первичной медицинской помощи – семейной медицине.

- При всем моем уважении к кардиохирургии, в руках семейного врача жизнь гораздо большего количества людей, которым он может улучшить и продлить жизнь, - комментирует д-р Апинис. - Но для этого и условия работы должны быть соответствующие, чтобы больше времени оставалось на каждого пациента. В Европе семейной медицине и детской отведено 12% от всего медицинского финансирования страны, в Латвии - 7%. И при этом у нас самый маленький медицинский бюджет в ЕС! Но вместо того, чтобы помогать семейной медицине, у нас наверху только постоянно новые регулы и формуляры для врачей придумывают…

СпасЕт ли отработка?

А как все-таки решить проблему с нехваткой врачей в регионах, в том числе семейных?

Может быть, вернуться к забытой практике: обязать молодых врачей, закончивших бюджетное отделение, три года отработать в провинции, как в советское время? Государство тебя выучило, а сейчас ты верни должок.

- Я категорически против, - говорит бывший министр здравоохранения Иварс ЭГЛИТИС. - И потом, почему только врачи должны отрабатывать? Почему никто не называет в этом смысле учителей, инженеров, архитекторов? Если же молодого специалиста после 11 лет учебы еще и обязать где-то отрабатывать, то наши медицинские вузы опустеют. Мало кто захочет идти туда учиться…

По мнению собеседника, выход только один - поднять тарифы:

- Латвийское государство никогда адекватно не оценивало работу врачей. А ведь рабочая сила – рыночный товар, который имеет свою рыночную цену. Таких маленьких тарифов, как у нас, нет ни в одной европейской стране...

Если ситуацию не изменить, то, по мнению д-ра Эглитиса, региональные больницы закроются и сельское население останется без медицинского обслуживания.

- Сохранится частная медицина, но для большей части латвийцев, тем более в провинции, она неподъемна…

Поднимайте экономику, кунги!

В Рижском медицинском университете имения Паула Страдыня считают, что нужно повышать престиж семейного врача среди студентов - эта сфера медицины в Латвии еще сравнительно молодая.

Однако никакими красивыми разговорами о престиже профессии, о том, что «у юношей и девушек из провинции есть возможность вернуться в родные места и строить там свое будущее», не поможешь. Времена чеховских земских врачей давно в прошлом, и молодежь не хочет сегодня ехать в латвийскую глубинку. А вот в датскую, шведскую, немецкую – без вопросов.

Ответ на вопрос «Что делать?» – на поверхности. Возрождать страну, экономику. Как это делают в некоторых других европейских странах, где даже в небольших городках народу на улицах больше, чем в центре Риги...

Илья ДИМЕНШТЕЙН

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