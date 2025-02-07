По 6 тысяч больных на врача: почему молодежь не идёт в семейные?

Еще 15 лет назад тогдашний глава Ассоциации семейных врачей Паулс ПРИНЦИС говорил вашему автору, что некому менять возрастных семейных врачей. Многим за 70. Однако проблема не только не решилась - стала более острой.

Сегодня в Латвии – 1 201 семейный врач. Свыше 400 – пенсионного возраста.

Больше всего семейных врачей - в Риге: 500. Столица лидирует и по количеству этих врачей пенсионного возраста. Меньше всего семейных врачей в Латгалии – 141, причем пенсионного возраста - около 40% из них. В Видземе, Курземе, Земгале пропорция чуть лучше, но и там острая нехватка семейных врачей. Об этом свидетельствует и то, что, к примеру, в Видземе есть практики, где на одного врача приходится более 6 000 пациентов! Можно ли оказать человеку квалифицированную помощь, когда в коридоре - огромная очередь, а время приема небезразмерно?

Ни престижа, ни подобающих денег?

Член правления Латвийской ассоциации молодых врачей, семейный врач Алисе СИНГХ говорит об обратном: нередко в провинции у начинающего врача немного пациентов – менее 1 000. А чем меньше пациентов - тем меньше зарплата. Это нередко и является причиной, по которой молодой врач не едет в конкретный регион. К тому же семейному нужна медсестра или помощник, а их также непросто найти в провинции.

Существуют, по мнению г-жи Сингх, и хозяйственные проблемы. Нет нормальных помещений для приема, и молодому врачу нужно делать ремонт за свои средства.

А случается, врач пенсионного возраста, решивший уйти с работы и передать дела молодому коллеге, внезапно меняет свое решение. С этим, по словам собеседницы, сталкивались и она сама, и ее коллеги. В конце концов возрастной врач через какое-то время уходит, но пациенты остаются без медицинской помощи: его сменщик уже куда-то успел уйти.

- Когда практика не передается, регион теряет нового семейного врача, - поясняет г-жа Сингх.

Есть, по ее мнению, еще одна причина, по которой молодежь не идет в профессию. Отношение в обществе к самому этому статусу. Мол, семейный врач – что он вообще может? Только выписывать направления да рецепты.

- Если в университетах, от врачей больниц слышим, что в семейную медицину идут менее яркие звезды или что такую работу может делать каждый, то, конечно, подобное отношение ведет молодежь к мысли: я не хочу быть семейным врачом, - заключает член правления Ассоциации молодых врачей...

Бумажки, бумажки…

Впрочем, есть и другое мнение о причинах, по которым молодые специалисты не идут в профессию или, отработав какое-то время, решают сменить ее.

- Дело не в том, что кому-то не хватает пациентов и из-за этого меньше выходит денег, - рассказывает молодой семейный врач, 10 лет отработавший по специальности и бывший на хорошем счету и среди пациентов, и среди коллег. – Вместо того чтобы больше времени уделять пациенту, семейный врач должен писать кучу отчетов в разные учреждения. Больше времени отнимает писанина, а не практические вопросы лечения пациента...

По словам врача, он как раз считает, что слишком большая семейная практика (под 2 000 пациентов) не на пользу дела: меньше возможности детально заниматься каждым пациентом. Он бы с удовольствием согласился на меньшую практику и меньшее количество пациентов. Но в столице такое исключено.

- Что касается денег, то арендуй меньшее помещение, не бери двух медсестер, - говорит собеседник...

Кто ломает стереотипы

Если говорить о стереотипах, об отношении в обществе к семейным врачам, то все зависит от конкретного врача. Есть отличные семейные врачи любого возраста, которые вовремя отправят на необходимое обследование, вовремя поставят точный диагноз. А это – жизнь человека и, не будем забывать, экономический эффект. Государству не придется тратить средства на дорогостоящее лечение в сильно запущенной стадии болезни.

Но есть другие врачи. Им, как говорится, все по боку. «А зачем вам обследование, анализы и т. д.?» - говорят они пациентам. Таким медикам лишь бы отбыть номер и получить деньги.

Возрастные врачи на пенсию не идут, потому что это невыгодно – лучше отбывать номер и одновременно пенсию получать. А вот о профессиональном долге врача, о клятве Гиппократа они давно забыли. Однако разве среди так называемых врачей-специалистов подобных «спецов» нет? Достаточно! Вы только деньги не забывайте выкладывать.

Заблуждение и то, что от семейного врача мало что зависит. Смотря от какого...

Повернитесь лицом к семейной медицине!

По словам экс-президента Латвийского общества врачей Петериса АПИНИСА, государство должно не на словах, а на деле повернуться лицом к первичной медицинской помощи – семейной медицине.

- При всем моем уважении к кардиохирургии, в руках семейного врача жизнь гораздо большего количества людей, которым он может улучшить и продлить жизнь, - комментирует д-р Апинис. - Но для этого и условия работы должны быть соответствующие, чтобы больше времени оставалось на каждого пациента. В Европе семейной медицине и детской отведено 12% от всего медицинского финансирования страны, в Латвии - 7%. И при этом у нас самый маленький медицинский бюджет в ЕС! Но вместо того, чтобы помогать семейной медицине, у нас наверху только постоянно новые регулы и формуляры для врачей придумывают…

СпасЕт ли отработка?

А как все-таки решить проблему с нехваткой врачей в регионах, в том числе семейных?

Может быть, вернуться к забытой практике: обязать молодых врачей, закончивших бюджетное отделение, три года отработать в провинции, как в советское время? Государство тебя выучило, а сейчас ты верни должок.

- Я категорически против, - говорит бывший министр здравоохранения Иварс ЭГЛИТИС. - И потом, почему только врачи должны отрабатывать? Почему никто не называет в этом смысле учителей, инженеров, архитекторов? Если же молодого специалиста после 11 лет учебы еще и обязать где-то отрабатывать, то наши медицинские вузы опустеют. Мало кто захочет идти туда учиться…

По мнению собеседника, выход только один - поднять тарифы:

- Латвийское государство никогда адекватно не оценивало работу врачей. А ведь рабочая сила – рыночный товар, который имеет свою рыночную цену. Таких маленьких тарифов, как у нас, нет ни в одной европейской стране...

Если ситуацию не изменить, то, по мнению д-ра Эглитиса, региональные больницы закроются и сельское население останется без медицинского обслуживания.

- Сохранится частная медицина, но для большей части латвийцев, тем более в провинции, она неподъемна…

Поднимайте экономику, кунги!

В Рижском медицинском университете имения Паула Страдыня считают, что нужно повышать престиж семейного врача среди студентов - эта сфера медицины в Латвии еще сравнительно молодая.

Однако никакими красивыми разговорами о престиже профессии, о том, что «у юношей и девушек из провинции есть возможность вернуться в родные места и строить там свое будущее», не поможешь. Времена чеховских земских врачей давно в прошлом, и молодежь не хочет сегодня ехать в латвийскую глубинку. А вот в датскую, шведскую, немецкую – без вопросов.

Ответ на вопрос «Что делать?» – на поверхности. Возрождать страну, экономику. Как это делают в некоторых других европейских странах, где даже в небольших городках народу на улицах больше, чем в центре Риги...

Илья ДИМЕНШТЕЙН