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Мигрантов на границе с Белоруссией всё больше, и они всё агрессивнее — глава МВД

Редакция PRESS 9 июля, 2025 09:58

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году количество попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы растёт быстрее, чем в прошлом, и к концу года может достичь значительно более высоких показателей. Об этом в передаче 900 секунд на TV3 сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

«За последние сутки удалось предотвратить нелегальное пересечение границы около 100 человек. Уже сейчас мы предотвратили на тысячу больше попыток, чем за весь 2023 год», — отметил министр. В прошлом году в целом было остановлено чуть менее 14 000 мигрантов.

Козловскис подчеркнул, что белорусская сторона целенаправленно поддерживает перемещение нелегальных мигрантов, в том числе умышленно повреждая пограничный забор и снабжая нарушителей инструментами для его разрезания.

«С начала года зафиксировано около 100 случаев преднамеренного повреждения забора. Это гибридная война, другая сторона использует любую возможность, чтобы направлять нарушителей границы 24/7», — заявил он.

По словам министра, пока мигранты не вооружены, но уровень агрессии и неподчинения требованиям пограничников растёт. «В основном это молодые мужчины около 30 лет. Каждый раз, когда им не удаётся пройти, они становятся всё более агрессивными. Пока применение огнестрельного оружия не требовалось, но исключать эскалацию нельзя», — отметил Козловскис.

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