Глава правительства призывает госсектор отказаться от бонусов и доплат

От министерств и подведомственных учреждений — отказа от денежных премий и сокращения доплат за замещение;

От независимых институтов и самоуправлений — применения тех же принципов экономии;

От Минсоцдел и Минэкономики — предложения по более справедливой системе оплаты сверхурочных;

От госкапитальных обществ (например, CSDD) — пересмотра схем оплаты труда;

От депутатов Сейма — добровольного замораживания зарплат в знак солидарности.

«Это не просто шаг на один год. Бюджет нужно планировать сразу на три», — заявила Силиня в эфире LTV.

Ранее правительство уже заморозило финансирование политических партий. Теперь, по словам премьера, настало время более широкой экономии. Среди предлагаемых мер: сокращение на 10% как премий за годовую оценку, так и доплат за замещение должностных лиц.

Силиня подчеркнула: необходимо подать пример политической ответственности. Несмотря на то что правительство не регулирует напрямую зарплаты парламентариев, она ожидает от них аналогичного шага.

Планируемые изменения будут обсуждены в ближайшее время.