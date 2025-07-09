Глава правительства призывает госсектор отказаться от бонусов и доплат

От министерств и подведомственных учреждений — отказа от денежных премий и сокращения доплат за замещение;
От независимых институтов и самоуправлений — применения тех же принципов экономии;
От Минсоцдел и Минэкономики — предложения по более справедливой системе оплаты сверхурочных;
От госкапитальных обществ (например, CSDD) — пересмотра схем оплаты труда;
От депутатов Сейма — добровольного замораживания зарплат в знак солидарности.
«Это не просто шаг на один год. Бюджет нужно планировать сразу на три», — заявила Силиня в эфире LTV.
Ранее правительство уже заморозило финансирование политических партий. Теперь, по словам премьера, настало время более широкой экономии. Среди предлагаемых мер: сокращение на 10% как премий за годовую оценку, так и доплат за замещение должностных лиц.
Силиня подчеркнула: необходимо подать пример политической ответственности. Несмотря на то что правительство не регулирует напрямую зарплаты парламентариев, она ожидает от них аналогичного шага.
Планируемые изменения будут обсуждены в ближайшее время.