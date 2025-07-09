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Запасов сабель в Латвии хватит на несколько лет: Минобороны отказалось от новой закупки

© LETA 9 июля, 2025 10:09

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министерство обороны Латвии не будет проводить новый тендер на закупку офицерских сабель, поскольку в хранилищах имеется достаточный запас для вручения выпускникам Национальной академии обороны в ближайшие годы. Об этом сообщили агентству LETA в ведомстве.

Командующий Национальными вооружёнными силами принял решение продолжить традицию — вручать церемониальные сабли молодым офицерам (лейтенантам), успешно окончившим академию. Однако дополнительных закупок не потребуется: будут использоваться сабли, приобретённые по предыдущим контрактам.

В настоящее время завершается отдельный тендер на закупку держателей для сабель. Планируется приобрести лишь такое количество, которое позволит доукомплектовать уже имеющийся инвентарь.

Согласно решению командующего, сабли не будут выдаваться офицерам, находящимся на службе или в резерве, до дальнейших распоряжений.

Ранее сообщалось, что Минобороны планировало потратить около 900 тысяч евро на закупку парадных сабель для офицеров Национальных вооружённых сил. После огласки этих планов в апреле министр обороны Андрис Спрудс поручил приостановить подготовку закупки, указав, что сумма слишком велика и расходы следует пересмотреть.

В прошлые годы уже были заключены контракты на сотни тысяч евро на поставку таких церемониальных атрибутов.

Традиция вручения офицерских сабель восходит к 1920 году. Их вручает Президент Латвии.

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