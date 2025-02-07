Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 7. Февраля Завтра: Nelda, Ricards, Rihards
Доступность

Измена? Силиню обвинили в подписке на Ольгу Бузову! В Литве похожий казус окончился отставкой замминистра

Редакция PRESS 7 февраля, 2025 11:11

Важно 0 комментариев

LETA

«Интересно иногда посмотреть, за кем следит в социальных сетях третье по иерархии должностное лицо нашей страны — премьер-министр Эвика Силиня», - такая запись появилась в сети Х на платформе партии «Национал-демократы». И что же выяснилось? Держитесь крепче, как бы не упасть в обморок.

Оказывается, Силиня подписана на Ольгу Бузову!

«Наше внимание привлекла актриса и певица Ольга Бузова из России, которая не скрывает своего энтузиазма по отношению к России ни в описании своего профиля, ни в публикуемом контенте. (например, это видео было опубликовано в сентябре прошлого года)», - отметили «Национал-демократы», присовокупив видео Бузовой «Made in Russia».

«Это еще одно доказательство того, что поддержка Украины со стороны Эвики Силини остается только на словах — даже в мыслях, похоже, наш премьер-министр на стороне России», - резюмировали расследователи.

Если вы думаете, что все это шуточки – то нет. Напомним, что не далее как 28 января этого года заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов заявил о добровольной отставке после того, как выяснилось, что в его аккаунте в российской соцсети «ВКонтакте» были выложены песни, «прославляющие Советский Союз».

«У меня не было и нет оснований сомневаться в лояльности Валентина Гаврилова Литве и его профессиональной компетентности, но ожидания общества от политиков вполне законно выше одного этого», — сообщил министр финансов страны Римантас Шаджюс. По словам министра финансов, «Гаврилов как гражданин и как политик понимает это и принял самоотверженное решение добровольно уйти с поста заместителя министра финансов».

Возвращаясь в Латвию: комментариев от офиса премьер-министра пока не последовало.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 170 реакций
Комментарии (0) 170 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ревизия нации: профессор Ина Друвиете открыто поддержала дерусификаторов

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

Бывший министр образования и науки Латвии, проректор Латвийского университета, филолог и политик Ина Друвиете во время своего выступления на конференции "Ревизия нации: юридический, философский и социальный аспект" заявила, что позитивно оценивает кампанию дерусификации.

Бывший министр образования и науки Латвии, проректор Латвийского университета, филолог и политик Ина Друвиете во время своего выступления на конференции "Ревизия нации: юридический, философский и социальный аспект" заявила, что позитивно оценивает кампанию дерусификации.

Читать
Загрузка

«Это не мода — это безумие»: почему так много людей беспокоятся о «платье» Бьянки Цензори на «Грэмми»

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Внимание, статья содержит изображение обнаженной натуры. Почему так много людей беспокоятся о Бьянке Цензори и предполагают, что Канье Уэст использует одежду, чтобы контролировать женщин в своей жизни?

Внимание, статья содержит изображение обнаженной натуры. Почему так много людей беспокоятся о Бьянке Цензори и предполагают, что Канье Уэст использует одежду, чтобы контролировать женщин в своей жизни?

Читать

Четвёртый случай стрельбы за неделю в Брюсселе: что происходит в столице Евросоюза?

Важно 14:09

Важно 0 комментариев

Около 15 выстрелов прозвучали в бельгийской столице в ночь на пятницу. Один человек убит. Власти Брюсселя обещают усилить борьбу с бандами, которые занимаются распространением наркотиков.

Около 15 выстрелов прозвучали в бельгийской столице в ночь на пятницу. Один человек убит. Власти Брюсселя обещают усилить борьбу с бандами, которые занимаются распространением наркотиков.

Читать

Мощный антициклон над Латвией: что это значит?

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Синоптики прогнозируют, что в пятницу в Латвии существенных осадков не ожидается, небо временами прояснится и выглянет солнце.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу в Латвии существенных осадков не ожидается, небо временами прояснится и выглянет солнце.

Читать

Очередное сафари по-латвийски? В Курземе у троих охотников отобрали разрешения

ЧП и криминал 13:51

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная служба леса (VMD) завела административное дело против троих охотников по подозрению в незаконной охоте в Южнокурземском крае. Все они лишены права охотиться до момента, пока не будет принято решение о наказании, сообщает VMD.

Государственная служба леса (VMD) завела административное дело против троих охотников по подозрению в незаконной охоте в Южнокурземском крае. Все они лишены права охотиться до момента, пока не будет принято решение о наказании, сообщает VMD.

Читать

В Латгалии появились листовки с призывом к сепаратизму: СГБ уже в курсе. А Евролига ULEB оскандалилась с роликом

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Читатели press.lv сообщили нам о странных посланиях на латгальском языке, которые в последние дни неизвестные лица опускали в почтовые ящики жителей Латгальского региона. Фото одной из таких визиток нам прислал житель Даугавпилса.

Читатели press.lv сообщили нам о странных посланиях на латгальском языке, которые в последние дни неизвестные лица опускали в почтовые ящики жителей Латгальского региона. Фото одной из таких визиток нам прислал житель Даугавпилса.

Читать

Минздрав потратит 82 829 евро на исследование в детских садах

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

Министерство здравоохранения потратит 82 829 евро на исследование качества воздуха в детских садах.

Министерство здравоохранения потратит 82 829 евро на исследование качества воздуха в детских садах.

Читать