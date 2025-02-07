Измена? Силиню обвинили в подписке на Ольгу Бузову! В Литве похожий казус окончился отставкой замминистра

Оказывается, Силиня подписана на Ольгу Бузову!

«Наше внимание привлекла актриса и певица Ольга Бузова из России, которая не скрывает своего энтузиазма по отношению к России ни в описании своего профиля, ни в публикуемом контенте. (например, это видео было опубликовано в сентябре прошлого года)», - отметили «Национал-демократы», присовокупив видео Бузовой «Made in Russia».

«Это еще одно доказательство того, что поддержка Украины со стороны Эвики Силини остается только на словах — даже в мыслях, похоже, наш премьер-министр на стороне России», - резюмировали расследователи.

Если вы думаете, что все это шуточки – то нет. Напомним, что не далее как 28 января этого года заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов заявил о добровольной отставке после того, как выяснилось, что в его аккаунте в российской соцсети «ВКонтакте» были выложены песни, «прославляющие Советский Союз».

«У меня не было и нет оснований сомневаться в лояльности Валентина Гаврилова Литве и его профессиональной компетентности, но ожидания общества от политиков вполне законно выше одного этого», — сообщил министр финансов страны Римантас Шаджюс. По словам министра финансов, «Гаврилов как гражданин и как политик понимает это и принял самоотверженное решение добровольно уйти с поста заместителя министра финансов».

Возвращаясь в Латвию: комментариев от офиса премьер-министра пока не последовало.