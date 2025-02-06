«Ксаоми»? «Хаоми»? «Ксяоме»? Рижане не знают, как произнести новое название арены. Центр госязыка разберется?

Программа Bez Tabu задала жителям Риги вопрос: как, по их мнению, правильно произносится новое название "Xiaomi Арена". И вот какие ответы получила:

- Это новая Арена, я знаю... Ксаоми?

- Да-да, Хаоми Арена!

- Ксяоме Арена?..

Хотя заключения о соответствии названий учреждений нормам латышского языка выдает Центр государственного языка, предприниматели редко обращаются в него с такими запросами.

"Новое название арены на латышском языке произносится как “sjaomi" (“сяоми”). Это случай, когда в названии присутствует не заимствование из другого языка, а имя бренда “Xiaomi”. С точки зрения стиля и языковой культуры тенденция смешивать языки в названиях неудовлетворительна, и Центр государственного языка получает жалобы от жителей. Распространение таких названий в городской среде в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на состоянии государственного языка," — поясняет Центр государственного языка.

Проще говоря, кто платит, тот и заказывает музыку. Вложив значительные инвестиции, китайский технологический гигант настоял на том, чтобы в названии арены фигурировали его логотип и бренд. Тем временем депутаты Рижской думы лишь бездействуют, смирившись с переименованием культового места и уступая давлению бизнеса.