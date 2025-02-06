«Они у меня латыши»: Лева из «Би-2» раскрыл тайну гражданства своих детей

Лева Би-2 признался, что его часто обвиняют в том, что он якобы передает не свои мысли, а то, за что ему заплатили, особенно когда он выставляет какой-то своеобразный спорный пост:

"Сейчас мы живем за границей, и когда какие-то политические мероприятия возникают и нас приглашают, мы отказываемся, кроме антивоенной позиции. Политика для меня все-таки нечто такое, что не совсем является вот таким вот, как творчество. Творчество - это искренность, честность, правда, а политика - это все-таки игра", - заметил Лева.

С точки зрения подхода к творчеству для "Би-2" ничего не изменилось. Просто добавились новые темы.

Что касается самоидентификации Левы, то тут он не делает какого-то акцента. Он родился в Минске, но у него гражданство Израиля, большую часть жизни провел в России, а сейчас проживает в Испании. Даже его дети иногда переспрашивают, какое у них гражданство:

"Они у меня латыши. Их мать этническая еврейка, но она говорит на латышском. Конечно, это ее родина, у нас там квартира, и дети часто очень приезжают".

Напомним, вторая супруга Левы родом из Риги. Ася Бортник (Мельникова) родила артисту двух сыновей - Авива и Давида. Познакомились они на гастролях в Юрмале, тогда Ася была тур-менеджером группы "Мумий Тролль". Свадьбу пара тоже сыграла в Латвии.