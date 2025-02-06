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Президент Колумбии заявил, что кокаин «не хуже виски»

Euronews 6 февраля, 2025 18:41

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Во время шестичасового заседания правительства, которое транслировалось в прямом эфире, президент Колумбии Густаво Петро заявил, что легализованный кокаин можно будет продавать "как вино", сообщает Euronews.

Президент Колумбии Густаво Петро выступил с утверждением, что "кокаин не хуже виски" и что он запрещен только потому, что поставляется из Латинской Америки.

Левый лидер, которому с момента прихода к власти в августе 2022 года приходится бороться с ростом производства кокаина в южноамериканской стране, заявил об этом на днях во время шестичасовой встречи министров, которая впервые в истории транслировалась в прямом эфире.

"Кокаин запрещен, потому что его производят в Латинской Америке, а не потому, что он хуже виски", - сказал Петро, бывший член партизанского движения M-19.

"Если кто-то хочет мира, то бизнес (наркоторговля) должен быть ликвидирован", - добавил он. "Его можно легко ликвидировать, если легализовать кокаин во всем мире. Он бы продавался как вино".

Колумбия является крупнейшим в мире производителем кокаина, а выращивание листьев коки - основного ингредиента наркотика - достигло рекордного уровня в стране в 2023 году, сообщает Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН). В 2023 году в Колумбии кокой было засажено около 253 000 гектаров сельскохозяйственных угодий, что на 10 % больше, чем в предыдущем году, сообщает УНП ООН.

Кокаин вызывает сильную психологическую и физическую зависимость, при длительном употреблении возникают тяжелые побочные эффекты.

Во время встречи Петро также отметил, что синтетический наркотик фентанил "убивает американцев, и он не производится в Колумбии". Опиоидный кризис в США, предположительно, вызывает около 70 000 смертей от передозировки в стране ежегодно.

"Фентанил был создан североамериканскими транснациональными корпорациями как аптечный препарат", и те, кто его употреблял, "становились зависимыми", добавил президент Колумбии.

Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с наркоторговлей одним из приоритетов и пригрозил ввести тарифы против Мексики и Канады из-за незаконного потока фентанила в США, среди прочих вопросов.

Трамп также пригрозил Колумбии тарифами и санкциями после того, как эта южноамериканская страна отказалась принимать военные рейсы с депортированными мигрантами из США. В итоге Богота отступила.

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