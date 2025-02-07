Государство возместит ущерб пострадавшим от сбоя официальной электронной системы адресов

VARAM отмечает, что пользователи системы официального электронного адреса не получали уведомлений о входящих сообщениях в период с 29 апреля 2024 года по 11 декабря 2024 года.

В настоящее время в VDAA поступило 296 заявлений о возмещении ущерба на сумму около 92 500 евро. Анализ заявлений показывает, что средние суммы возмещения ущерба невелики, поскольку большинство из них связано с процентами по штрафам и расходами на работу судебных приставов.

Проект постановления требует от VDAA начать выплачивать убытки пользователям, которые не получили уведомления о входящих сообщениях в течение определенного периода времени.

Также будет создана комиссия для оценки более сложных случаев, в которую войдут представители других министерств и Государственной канцелярии.

Проект приказа также требует от VDAA обеспечить рассмотрение заявлений о возмещении ущерба и принятие решений в установленные сроки. Возмещение ущерба будет осуществляться за счет бюджетной программы Министерства умного управления и регионального развития.

Проект постановления также потребует от VDAA разъяснить, что пользователи могут активировать услугу для получения уведомлений о входящих сообщениях и что в случае неполучения уведомлений могут возникнуть неблагоприятные последствия.

Ранее уже сообщалось, что Государственное агентство цифрового развития предложило жителям подтвердить свой адрес электронной почты, указанный на портале Latvija.lv, на который они получают оповещения. Как заявили люди в социальных сетях, они либо не заметили приглашения подтвердить обновленный адрес электронной почты, либо проигнорировали его или не смогли подтвердить адрес электронной почты по техническим причинам.

В результате люди не заметили полученные электронные письма, в том числе о наложенных штрафах, что приводило к различным неприятным ситуациям.