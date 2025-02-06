В честь этого знаменательного события в Латвийской национальной библиотеке воздвигли стенд имени Ланги, где представили её книги. Экспозиция сфотографировал и выложил на своей странице в Facebook журналист Андрей Шаврей.

Напомним, Ланга в этом году планирует баллотироваться на выборах в Рижскую думу от Нацблока. Она обещает сделать столицу максимально латышской, чтобы это было понятно с первого взгляда, особенно туристам.

"Туристы с первых шагов должны понять, что Рига - столица Латвии, где все общаются на латышском языке", - написала Ланга в Твиттере/X.