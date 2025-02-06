Билась в истерике: вовремя не переписав автомобиль владелица получила целую пачку штрафов от коллекторов

Соответствующий договор о сделке дамы подписали, но не оформили до конца в CSDD.

«Была идея переписать, но она (вторая женщина) этого сделать не могла, поэтому мы свою тоже на неё не переписали. Время шло, и вроде все было в порядке, когда нам вдруг прислали штраф за радар. Его новая владелица машины сразу оплатила. А потом к нам стали приходить другие её штрафы, которые она не стала оплачивать, что нас не устроило. Мы обменялись машинами обратно. И тут однажды моя девушка звонит и биться в истерике, она на э-почте обнаружила штраф в 30 евро и еще плюс 15 евро за работу коллекторов по взысканию долга, как и ее десяток таких штрафов. Всего 12 штук», - рассказал друг пострадавшей.

Он так же отметил, что покупательница передвигалась на записанной на его девушку машине два месяца. И накатала штрафов на 540 евро. Большинство из которых было с парковки Cityparks Latvia. А этот владелец парковок о нарушении всегда сообщает только одним способом – через штрафную квитанцию на лобовом стекле. Если штраф не оплачивается, то его передают коллекторам, а те, в свою очередь, выставляют счет владельцу машины уже с учетом оплаты своих услуг.

Так что владелица машины даже не знала, что на её не переписанный автомобиль приходится столько штрафов, пока не вступили коллекторы.

«Так как штрафы попали к коллекторам, это определенно испортит кредитную историю. А также придётся оплатить дополнительную сумму коллекторам за то, что дело попало к ним. Самая большая боль заключается в том, что в наше время возможностью проинформировать о штрафе другим способом не пользуется. Есть же данные о владельце: адрес, электронная почта, номер телефона. Каким-то образом вас могут уведомить о наложении штрафа. Бывает, что на лобовое стекло кладут маленькие листочки, которые любой прохожий может смахнуть и уйти», - жалуется мужчина.

Юристы предупреждают, что если машину не удаётся переписать сразу же, следует в договоре четко указать, что все штрафы, который будут начислены на этот автомобиль после вступления в силу сделки – оплачивает новый фактический владелец машины.