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После рекордной атаки России Трамп распорядился срочно вооружить Украину

© BBC 9 июля, 2025 13:17

Мир 0 комментариев

В ночь на 9 июля Россия осуществила самый масштабный воздушный удар по территории Украины за всю войну. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, всего было зафиксировано 741 воздушная цель: 728 дронов различных типов, включая более 300 «шахедов», и 13 ракет, в том числе «Кинжалы» и «Искандеры». Большинство целей были сбиты или подавлены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы.

Основной удар пришёлся по городу Луцк в Волынской области. По нему было выпущено около 50 дронов и пять ракет «Кинжал». Также зафиксированы удары и обломки в 14 локациях. Повреждения отмечены в Киевской, Днепровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Данных о жертвах пока нет.

Одновременно Минобороны России заявило о сбитии 86 украинских беспилотников над девятью регионами РФ. Это сообщение появилось спустя несколько часов после украинской сводки.

США и союзники отреагировали на атаку. Президент Дональд Трамп, выступая 7 июля, заявил, что Соединённым Штатам придётся вновь поставлять оружие Украине для её обороны. Пентагон подтвердил, что по указанию президента начнётся новая поставка «дополнительного оборонительного вооружения».

Британский суд тем временем признал виновными троих обвиняемых в поджоге склада гуманитарной помощи Украине в Лондоне, организованного по заказу ЧВК «Вагнер».

На фоне новых атак Bloomberg сообщил, что Европейский союз рассматривает возможность выделения Украине ещё 100 млрд евро в рамках следующего семилетнего бюджета, который будет представлен в конце июля. Выплаты могут начаться в 2028 году. С начала полномасштабной войны ЕС уже выделил Украине почти 160 млрд евро грантов и кредитов.

Зеленский назвал ночную атаку «показательной» и призвал к новым санкциям против российской нефти и стран, покупающих её:

«Нужны вторичные санкции против тех, кто финансирует убийства. Наши союзники знают, как заставить Россию думать о завершении войны, а не о новых ударах».

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