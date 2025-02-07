Четвёртый случай стрельбы за неделю в Брюсселе: что происходит в столице Евросоюза?

В результате стрельбы в Брюсселе - уже четвертой за неделю - погиб один человек, сообщают местные СМИ.

Новая вспышка насилия в городе произошла рано утром в пятницу в районе Петербос столичной коммуны Андерлехт, сообщили в брюссельской прокуратуре.

Убит мужчина, личность которого пока не установлена, сообщила представитель полиции.

"По всей видимости, стрельба связана с конкуренцией между наркобандами", - сказала представительница брюссельской прокуратуры.

Это четвертый инцидент с применением огнестрельного оружия в бельгийской столице за последние три дня.

В четверг один человек был ранен в результате стрельбы у станции метро Clémenceau в Андерлехте.

В среду в том же районе двое мужчин устроили перестрелку, что привело к розыску преступников в туннелях метро и кратковременному закрытию нескольких станций. Несколькими часами ранее два человека были ранены в результате стрельбы на другом конце Брюсселя, в Сен-Жозе-тен-Нуде.

Хотя пока неясно, связаны ли эти инциденты между собой, полиция предполагает, что они связаны с территориальными спорами между различными наркобандами.

Мэр Брюсселя Филипп Клоз сказал, что соберет глав других районов города, чтобы предложить план борьбы с насилием, связанным с наркотиками.

Правительство заявило, что планирует временно объединить шесть отдельных зон брюссельской полиции, чтобы более эффективно распределять сотрудников между различными районами.