Финляндия — снова лидер счастья. А Латвия на каком месте?

Финляндия названа одним из 25 лучших туристических направлений 2026 года по версии Lonely Planet. Кроме того, в марте страна восьмой раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых государств мира, говорится в отчёте ООН за 2025 год.

Руководитель исследовательского центра Gallup Джон Клифтон подчеркнул, что «счастье — это не богатство, а доверие, человеческие отношения и уверенность в поддержке». По данным отчёта, Литва заняла 19-е место, Эстония — 34-е, а Латвия — 46-е.

«Чтобы построить сильные сообщества и экономику, нужно инвестировать в то, что действительно важно — друг в друга», — отметил Клифтон.

Финны связывают своё благополучие с доверием и гармонией с природой. Даже в суровых северных регионах дети посещают «лесные школы», где учатся самостоятельности. Жители гордятся своей страной и активно участвуют в её защите: ежегодно около 80% финских мужчин проходят военную службу, растёт и число женщин-добровольцев.

Ключевыми источниками счастья остаются природа и спокойный ритм жизни. Страна «тысячи озёр» насчитывает почти 200 тысяч водоёмов и огромные лесные массивы. Финляндия также считается лучшим местом для наблюдения северного сияния — особенно в Лапландии.