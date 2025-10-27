Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

27 октября, 2025

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Согласно данным, 24% респондентов чувствовали бы себя уверенно, зарабатывая 2001–2500 евро, 21% – 2501–3000 евро. Лишь 4% считают, что им достаточно до 1500 евро, тогда как 14% называют необходимой сумму свыше 4000 евро.

«Хотя в последние годы наблюдается быстрый рост средней зарплаты, она всё ещё остаётся сравнительно низкой – 1342 евро „на руки“. Средний доход в июне 2025 года был на 10,7% выше, чем годом ранее. Основную роль сыграл рост брутто-зарплаты на 8,2%», – отметил главный экономист Citadele Карлис Пургайлис.
Он предупредил, что в 2026 году темпы роста зарплат могут замедлиться до 6–6,5% в год, но они, вероятно, останутся выше инфляции, что позволит сохранять рост покупательной способности. По его словам, столь быстрый прирост неустойчив, при экономическом росте 1–2% в год работодателям будет сложно его удерживать.

Женщины чаще, чем мужчины, связывают чувство финансовой безопасности с более скромными доходами: 25% считают достаточными 1501–2000 евро в месяц (среди мужчин – 18%). Мужчины чаще называют сумму свыше 4000 евро (18% против 10% у женщин).

Возраст также влияет на оценку: молодёжь (18–29 лет) чаще указывает диапазон 2001–2500 евро (28%), люди 60–74 лет – 1501–2000 евро (30%), а жители среднего возраста (40–59 лет) чаще требуют свыше 3000 евро для уверенности.

В регионах ожидания различаются. В Риге 18% жителей считают, что для уверенности нужно более 4000 евро, ещё 46% – 2001–3000 евро. В Курземе треть респондентов указала сумму 1501–2000 евро, а в Земгале и Латгалии до четверти опрошенных уверены, что достаточно до 2000 евро. Видземе занимает промежуточную позицию.

Опрос Citadele и Norstat прошёл в сентябре 2025 года онлайн; участие приняли более 1000 жителей Латвии в возрасте 18–74 лет. По данным ЦСУ, во втором квартале 2025 года средняя зарплата после налогов составила 1342 евро, что на 10,6% больше, чем годом ранее, а реальный рост с учётом инфляции – 6,6%.

 

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

"Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе" — президент о расстреле собак

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Pietiek: Кто в Латвии на самом деле борется с преступностью, а кто только делает вид?

Эта статья написана после прослушивания радиоинтервью министра внутренних дел Рихарда Козловскиса на Latvijas Radio 16.10.2025 — в нем прозвучали противоречивые и вводящие в заблуждение утверждения о реформах полиции, которые требуют структурированного и основанного на фактах анализа, считает автор Pietiek.com Армандс Страутс. 

