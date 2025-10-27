Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Согласно данным, 24% респондентов чувствовали бы себя уверенно, зарабатывая 2001–2500 евро, 21% – 2501–3000 евро. Лишь 4% считают, что им достаточно до 1500 евро, тогда как 14% называют необходимой сумму свыше 4000 евро.

«Хотя в последние годы наблюдается быстрый рост средней зарплаты, она всё ещё остаётся сравнительно низкой – 1342 евро „на руки“. Средний доход в июне 2025 года был на 10,7% выше, чем годом ранее. Основную роль сыграл рост брутто-зарплаты на 8,2%», – отметил главный экономист Citadele Карлис Пургайлис.

Он предупредил, что в 2026 году темпы роста зарплат могут замедлиться до 6–6,5% в год, но они, вероятно, останутся выше инфляции, что позволит сохранять рост покупательной способности. По его словам, столь быстрый прирост неустойчив, при экономическом росте 1–2% в год работодателям будет сложно его удерживать.

Женщины чаще, чем мужчины, связывают чувство финансовой безопасности с более скромными доходами: 25% считают достаточными 1501–2000 евро в месяц (среди мужчин – 18%). Мужчины чаще называют сумму свыше 4000 евро (18% против 10% у женщин).

Возраст также влияет на оценку: молодёжь (18–29 лет) чаще указывает диапазон 2001–2500 евро (28%), люди 60–74 лет – 1501–2000 евро (30%), а жители среднего возраста (40–59 лет) чаще требуют свыше 3000 евро для уверенности.

В регионах ожидания различаются. В Риге 18% жителей считают, что для уверенности нужно более 4000 евро, ещё 46% – 2001–3000 евро. В Курземе треть респондентов указала сумму 1501–2000 евро, а в Земгале и Латгалии до четверти опрошенных уверены, что достаточно до 2000 евро. Видземе занимает промежуточную позицию.

Опрос Citadele и Norstat прошёл в сентябре 2025 года онлайн; участие приняли более 1000 жителей Латвии в возрасте 18–74 лет. По данным ЦСУ, во втором квартале 2025 года средняя зарплата после налогов составила 1342 евро, что на 10,6% больше, чем годом ранее, а реальный рост с учётом инфляции – 6,6%.