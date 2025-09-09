Финансирование должно быть сохранено: Браже обратилась к Марко Рубио

Как сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота, в понедельник Браже провела переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.

Министр иностранных дел Латвии оценила беседу как ценную. Стороны обсудили поддержку Украины и мирного процесса, усиление давления на Россию, включая санкции, а также американо-балтийское сотрудничество в области обороны и технологий.

Браже подчеркнула, что сообщения СМИ о финансировании балтийской инициативы по безопасности не являются официальными сообщениями правительства США или Министерства обороны. Она пояснила, что США регулярно пересматривают свои стратегии безопасности и обороны и программы финансирования по всему миру, и это относится ко всем инициативам, а не только к балтийским.

"Программы, которые актуальны для Латвии, в основном предусматривают обучение и софинансирование вооружений. Сегодня Конгресс США дал понять, что финансирование Балтийской инициативы по безопасности должно быть сохранено. Мы продолжим работать с американской стороной над этим вопросом на разных уровнях, в том числе экспертном и дипломатическом", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Как сообщается на сайте Государственного департамента США, Рубио в разговоре с министром иностранных дел Латвии подчеркнул прочность двусторонних отношений между США и Латвией и их важность для региональной безопасности и стабильности. Госсекретарь США и Браже обсудили расширение экономического сотрудничества в оборонном секторе как "средство решения общих проблем безопасности".