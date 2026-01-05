Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 6. Января Завтра: Arnita, Spulga
Доступность

Эзотерика – наука будущего!

Реклама Редакция PRESS 5 января, 2026 13:00

Реклама

Международная ассоциация эзотерики и парапсихологии уже подготовила несколько сот специалистов. Наши выпускники работают консультантами эзотериками — парапсихологами в Австралии, Израиле, США, Англии, Ирландии и Германии.

Приглашаем бесплатно посетить ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 15, 22, 29 января, 5 и 12 февраля 2026 г. в 18.00! 

У Вас есть уникальная возможность не только познакомиться с вечерней и заочной (online) учебной программой (начало занятий новой группы 16 февраля 2026 г.) курса «ПРАКТИЧЕСКАЯ ПАРАПСИХОЛОГИЯ И ЭЗОТЕРИКА»,

но также:

- Задать вопросы парапсихологу,

- Пройти диагностику энергетики,

- Правильно подобрать себе нужный талисман

(камень – украшение),

Познакомиться:

— с экспозицией первого в мире музея эзотерики, парапсихологии и уфологии,

— с книгами Валерия Парамонова: I — IV томами «Энциклопедии эзотерики»,

- Посмотреть изделия студии керамики и живописи.

Сделайте свой первый шаг к новой интересной жизни!

Все что необходимо сейчас – это прийти и лично познакомиться.

* 35 лет преподавания,
* 25 авторских предметов,
* 445 экспедиций по миру.

 Дни открытых дверей пройдут 15, 22, 29 января, 5 и 12 февраля 2026 г. в 18.00!

ул. Альфреда Калныня, 2 — 1 офис (домофон 1).

Запись по т. 29504957,

e-pasts: lauf@inbox.lv

www.parapsiholog.lv

www.ezoterik.lv

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Чья бы корова мычала: соцсети развеселило возмущение Мамыкина по поводу спецоперации США в Венесуэле

Важно 20:31

Важно комментариев

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Возмущение по поводу действий США в Венесуэле публично выразил бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин, бежавший в Россию, пишет "Неаткарига".

Читать
Загрузка

Мадуро заявил о своей невиновности в американском суде

Важно 20:20

Важно комментариев

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес, которые предстали перед судом в Нью-Йорке, заявили о своей невиновности. Об этом сообщает CNN.

Читать

«Режим Мадуро не отражает волю венесуэльского народа»: Латвия в Совбезе поддержала операцию США

Важно 19:48

Важно комментариев

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Латвия призывает обеспечить деэскалацию и стабильность в Венесуэле на основе диалога и широкой общественной поддержки, подчеркивая, что при любых обстоятельствах необходимо соблюдать международное право и Устав ООН, заявила сегодня на заседании Совета Безопасности ООН посол Латвии при ООН в Нью-Йорке Санита Павлюта-Десландес.

Читать

«Поддерживаем политику Трампа!» Шлесерс одобрил силовой захват Мадуро

Важно 19:44

Важно комментариев

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

События в Венесуэле вызвали неоднозначную реакцию: мир практически разделился разделился на две части — за и против решения Трампа, захватить силой президента Николаса Мадуро. Пока лидеры ЕС давали осторожные комментарии, а глава дипломатии Латвии громко заявляла, что венесуэльцам уже живется лучше, чем при прежнем режиме, от лица всей партии "Латвия на первом месте" (LPV) высказался и ее лидер Айнар Шлесерс.

Читать

Сколько человек почистят зубы крокодилу? В Австралии об этом узнали

Животные 19:24

Животные комментариев

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Оказывается, один крокодил — это работа минимум для 11 человек.

Читать

Эпопея с концертным залом: министр культуры едет разбираться в Резекне

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии комментариев

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") посетит с рабочим визитом Резекне, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Читать

Это расправа с партией: Росликов о предупреждении Генпрокуратуры

Важно 18:47

Важно комментариев

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Предупреждение Генеральной прокуратуры партии «Стабильности!» является расправой с партией, заявил агентству LETA лидер «Стабильности!» Алексей Росликов.

Читать