Европейцы против перевода времени на летнее и зимнее: когда ж остановимся?

Наследие советской оккупации

В странах экваториального пояса и летом, и зимой долгота дня почти не меняется. У нас же, в более северных широтах, ситуация иная. Если в июне на широте Латвии еще в 23.00 светло, то зимой темнеет очень рано. И ученые мужи в Европе еще в XIX веке стали думать, как подправить ситуацию.

Выход, казалось, был идеально прост — сезонный перевод часов, чтобы заставить людей вставать раньше. Первыми стрелки часов начали переводить в Германии в 1916 году для экономии энергоресурсов. Примеру последовали как ее союзники, так и страны Антанты. Но после окончания войны в 1918 году Германия отказалась от перевода часов и вновь ввела эту систему в 1940–м под властью Третьего рейха.

В 1945 году система была отменена и снова введена в 1949–м в ФРГ и в 1950–м в ГДР. В ФРГ отмена летнего времени произошла в 1960 году, и новое его введение сочли необходимым в период нефтяного кризиса 1973 года.

Жители Латвии начали крутить стрелки часов с 1 апреля 1981 года вместе с остальным населением СССР. Тогда Латвия жила по московскому времени. Причиной нововведения называли экономию электроэнергии. Конечно, в те времена, когда нужно было вставать в первую смену, для работы на заводе было удобно идти засветло. Сейчас же многих, наоборот, жутко раздражает вечерняя тьма, которая в декабре с учетом нашей повсеместной зимней пасмурной погоды начинается в 15.00. И о какой экономии электроэнергии вообще может идти речь во времена рыночной экономики, когда энергокомпании, напротив, заинтересованы в росте продаж?

Во времена Атмоды еще Верховный Совет Латвийской ССР принял решение перевести стрелки часов на один час назад, отказавшись от московского времени. Тогда политики вовсю расписывали, что Латвия стала на один час ближе к Европе.

В 2000 году в Министерстве экономики пошли еще дальше, переведя время летом еще на один час назад, чтобы жить по берлинскому и парижскому времени. И было очень забавно ехать по безлюдной Риге в 4 часа утра, когда уже ярко светило солнце, а все горожане спали.

После вступления Латвии в Евросоюз время перевода часов в стране начал диктовать Брюссель. Ежегодно государства — члены ЕС переводят стрелки часов в последнее воскресенье марта и в последнее воскресенье октября.

Законодательная норма введена в 2002 году. В Латвии же перевод стрелок обязывают правила Кабмина от 1997 года «О переходе на летнее время», в которые затем внесли дополнения на основе соответствующей директивы Европарламента и Совета Европы.

Нарушается биоритм

Но ежегодный перевод стрелок, особенно осенью, вызывает недовольство у многих латвийцев. И неудивительно: врачи отмечают, что у многих пациентов сбивается биоритм, появляются проблемы со сном, раздражительность и снижается концентрация внимание. Некоторые жалуются на сонливость, другие — на ухудшение самочувствие или общее недомогание. В адаптационный период после перехода с одного времени на другое могут напомнить о себе хронические заболевания.

Чтобы облегчить этот процесс, специалисты составили перечень рекомендаций, которые могут помочь без осложнений пережить первые дни после перевода часов. К основным советам относятся следующие: за несколько дней до перехода на новое время желательно хорошо высыпаться; перед сном нужно проветрить комнату — оптимальная температура для сна — не выше 22 °С; во второй половине дня не следует пить кофе и крепкий чай; ужин должен быть легким и не слишком калорийным; ежедневно не менее часа следует выделять для прогулок на свежем воздухе, ведь кислород приводит нервную систему в норму и снимает раздражительность.

Возникли другие проблемы

Наиболее яростными противниками перевода часов являются финны. Финляндия расположена севернее Латвии, и зимой световой день там еще короче. В этой стране за то, чтобы отменить сезонный перевод стрелок, подписалось более 70 000 человек. Финский парламент инициативу поддержал. Именно представители этой страны и стали инициаторами отмены сезонного времени во всем Евросоюзе.

Оказалось, что процедура весенне–осеннего перевода часов надоела многим европейцам. Еврокомиссия провела крупнейший в истории ЕС опрос жителей. В нем приняли участие около 4,6 миллиона человек. И более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов на летнее и зимнее время.

Основными сторонниками этого решения оказались жители стран Северной Европы, тогда как мнения жителей Южной Европы разделились. Оно и понятно — зимой там световой день значительно длиннее. А вот в Исландии, которая не входит в ЕС, еще в 1968 году отказались от перехода на летнее время — несмотря на заметные сезонные колебания продолжительности светового дня. Решение было принято ради сохранения здоровья жителей страны.

Казалось бы, чиновники Еврокомиссии должны были тоже прислушаться к воле избирателей. Но не тут-то было — в Брюсселе ничего быстро не делается. Сначала начался процесс согласования между странами. Тогда большинство стран склонялось к идее отказаться от перехода на зимнее и летнее время еще в 2021 году. Парламент каждой страны должен был принять свое решение, после чего очередь переходила к Европарламенту и Совету ЕС. Однако в 2019 году разразилась пандемия коронавируса, и вопрос об отмене перевода часов отошел на второй план. А затем началась российско-украинская война, и приоритеты вновь сместились — нужно было решать другие задачи.

Впрочем, Литва готова поднять тему отказа от перевода часов на летний режим во время своего председательства в ЕС в первой половине 2027 года. Однако, как заявили в администрации президента государства, этот вопрос в нынешней напряженной геополитической ситуации не является приоритетным.

Существует и официальная позиция Латвии, озвученная Министерством экономики еще в 2018 году. Страна поддерживает отказ от перевода часов дважды в год с сохранением постоянного летнего времени. Но для этого необходимо общее решение на уровне всего Евросоюза. В противном случае может возникнуть ситуация, когда каждая страна будет жить по своему времени, что создаст трудности для перевозчиков и увеличит нагрузку на экономику.

Скорее всего, с учетом нынешних обстоятельств в ближайшее время никаких кардинальных подвижек по этой теме не предвидится. И пока ежегодный процесс перевода стрелок — осенью на час назад, а весной на час вперед — в Евросоюзе останется неизменным.

Александр ФЕДОТОВ