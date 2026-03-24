«Европейцы должны сказать спасибо, мы защищаем их от Ирана»: экс-премьер Израиля

Euronews 24 марта, 2026 11:00

Мир 0 комментариев

Жители сирийской деревни смотрят на иранскую ракету, так и не долетевшую до Израиля.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обрушился с критикой на европейское руководство, заявив, что оно должно быть благодарно за то, что "кто-то устраняет ядерную угрозу", исходящую от Ирана. Он ответил на вопросы в интервью Euronews после того, как лидеры ЕС призвали к дипломатическому взаимодействию.

Беннетт сказал, что США и Израиль "делают тяжелую работу, как мы привыкли", борясь с тем, что он описал как фундаменталистскую, радикальную исламистскую ядерную угрозу.

"Если бы мы не приняли меры, Европа оказалась бы под страшной угрозой баллистических ракет и ядерного оружия, - сказал он в интервью Euronews. - Мы ведем вашу войну, мы ожидаем вашей поддержки".

Когда его спросили о конкретных странах, он отказался от комментариев, но предположил, что Израиль защищает "Мадрид и Барселону", нападая на Иран, имея в виду Испанию. 
 
Премьер-министр Испании Педро Санчес стал первым европейским лидером, осудившим американо-израильскую войну как нарушающую международное право и назвавшим нападение незаконным.

Санчес также ведет активную политическую кампанию под лозунгом "Нет войне".

Беннет назвал действия испанского правительства "просто отвратительными, невероятно разочаровывающими".

На саммите, состоявшемся в Брюсселе на прошлой неделе, европейские лидеры призвали "к деэскалации, максимальной сдержанности, защите гражданского населения и гражданской инфраструктуры и полному соблюдению международного права всеми участвующими сторонами", включая Устав ООН.

Беннет ответил, что Израиль ведет самую "справедливую из войн", и сказал, что военная кампания оправдана, потому что "нельзя позволить надвигающейся угрозе вырасти настолько большой".

Вопрос о непосредственности угрозы был поставлен под сомнение.

На прошлой неделе Джо Кент, высокопоставленный сотрудник американской разведки, назначенный президентом Дональдом Трампом, подал в отставку в знак протеста против войны.

Он утверждал, что Иран "не представляет непосредственной угрозы" для США, и в своем письме заявил, что администрация Трампа оказалась под давлением Израиля и того, что он назвал "его мощным американским лобби".

Беннет назвал Кента "ничтожеством, не имеющим никакого значения... Он уйдет в мусорный ящик истории". Бывший премьер-министр усилил значение угрозы, исходящей от Ирана, как требующей немедленных действий.

"Если вы позволяете угрозе расти и расти, в какой-то момент она становится настолько большой, что вы больше не можете управлять угрозой. Как в случае с Северной Кореей, где мир бездействовал, и теперь никто не может позаботиться и ликвидировать это ядерное оружие. Как Гитлер", - сказал он.

Отвечая на вопрос о сроках войны и ее целях, Беннет сказал, что Израилю нужно время.

Его комментарии идут вразрез с мнением президента Трампа, который в понедельник заявил, что поставит Ирану пятидневный ультиматум, продлив предыдущий срок, для проведения переговоров и заключения сделки.

С 1 апреля: правительство решилось снизить акциз на дизельное топливо

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

Пытки тоже оправдаем? Ланга заявила: права есть только у граждан Латвии (1)

После акциза: правительство тайно обсуждает как еще снизить цены на топливо

Во вторник правительство в закрытой части заседания рассмотрело подготовленный Министерством экономики (МЭ) информационный доклад о мерах по снижению цен на топливо, сообщили агентству LETA в министерстве.

Уже страшно: Вантовый мост будет ремонтировать та же фирма, что и променад Мукусалас

В понедельник, 23 марта, на заседании Комитета по транспорту и делам сообщения Рижской думы обсуждали техническое состояние променада на улице Мукусалас. Департамент внешнего пространства и мобильности сообщил депутатам, что при бетонировании ограждений (пасек) был использован бетон неподходящей марки, который не соответствует конструкции и условиям эксплуатации.

«Они были обречены на смерть»: снять видео трагедии важнее спасения людей?

В Мадонском крае, в волости Праулиена, трагическую аварию, в которой погибли три человека, снял на видео очевидец. Ролик быстро разошёлся по соцсетям и вызвал сильное возмущение в обществе. Теперь автор записи прокомментировал свои действия и объяснил, как видео попало в интернет.

В Германии поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

Региональный поезд линии RB53 компании Deutsche Bahn, следовавший по маршруту между французским городом Висамбур и немецким городом Нойштадт, столкнулся на железнодорожном переезде с грузовиком. Столкновение привело к нескольким взрывам и пожару. Авария произошла в районе немецкого города Инсхайм в федеральной земле Рейнланд-Пфальц вечером в понедельник, 23 марта.

Нюрнберг 2.0. Еврочиновника будут судить за то, что он выполнял приказ ЕС — не пускать мигрантов

Лига прав человека (LDH) и ассоциация по защите мигрантов Utopia 56 добились успеха спустя более двух лет. В ближайшее время дело будет передано следственному судье для расследования в отношении евродепутата от партии «Национальный фронт» Фабриса Леггери, бывшего директора Frontex, подозреваемого в соучастии в преступлениях против человечности и пытках, сообщает France-Presse.

Латвия причислила к репрессированным ещё одну категорию бывших советских людей

Признавая необходимость восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных лиц и устранения неблагоприятных для них правовых последствий, Сейм принял декларацию "Об осуждении применения методов репрессивной психиатрии в период тоталитарного коммунистического оккупационного режима СССР в Латвии".

Президент Германии: война в Иране противоречит международному праву

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал войну США и Израиля с Ираном "политической роковой ошибкой". По его мнению, Берлин должен быть прагматичным в отношениях с нынешней американской администрацией.

