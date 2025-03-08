Европейское перевооружение не должно происходить за счет Латвии: Вайдере

Депутат отметила, что вопросы безопасности доминируют почти в любых дискуссиях в ЕП, добавив, что, хотя речь идет о 800 миллиардах евро, на самом деле это всего лишь 150 миллиардов.

Остальные средства еще предстоит собрать из государств-членов и различных фондов, но уже сейчас ясно, что это не должно происходить за счет латвийской когезии (в психологии когезией называют - групповую внутреннюю сплочённость социальной группы - прим. ред. press.lv), как предложила глава ЕК.

Вайдере положительно оценила тот факт, что заемные средства государства-члены смогут использовать и для поддержки Украины, выразив надежду, что этой возможностью воспользуются южноевропейские страны, которые до сих пор почти не помогали Украине.

Также она высказала мнение, что реальные средства, которые можно и нужно передать Украине немедленно, — это замороженные в европейских банках активы России. В ходе встречи с главой ЕК Вайдере спросила о конфискации российских активов на сумму 250 миллиардов евро, замороженных в европейских банках, и получила ответ, что работа над этим идет.

Кроме того, Вайдере напомнила главе ЕК, что не менее важным является совместное укрепление восточной границы Европы с помощью системы противовоздушной обороны, а также пересмотр расходов и правил "зеленого курса".

Как сообщалось, глава ЕК фон дер Ляйен во вторник представила план из пяти частей, направленный на мобилизацию примерно 800 миллиардов евро для обороны Европы и оказание немедленной военной поддержки Украине после приостановки помощи со стороны Вашингтона.

"Сейчас время для Европы, и мы готовы действовать", — заявила фон дер Ляйен в Брюсселе. План ReArm Europe может мобилизовать почти 800 миллиардов евро на оборонные расходы ради безопасной и устойчивой Европы.

Фон дер Ляйен предложила приостановить строгие бюджетные правила, чтобы позволить государствам-членам увеличить расходы на оборону.

"Это позволит государствам-членам значительно увеличить свои оборонные расходы, не запуская процедуру чрезмерного бюджетного дефицита", — сказала она журналистам, ссылаясь на процедуру, которая требует от правительств сокращать бюджетный дефицит, если они нарушают установленные правила.