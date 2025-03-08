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Европейское перевооружение не должно происходить за счет Латвии: Вайдере

Редакция PRESS 8 марта, 2025 08:45

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LETA

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во вторник представила план ReArm Europe, но его реализация не должна происходить за счет латвийской когезии, заявила агентству LETA депутат Европейского парламента (ЕП) Инесе Вайдере (Новое единство).

Депутат отметила, что вопросы безопасности доминируют почти в любых дискуссиях в ЕП, добавив, что, хотя речь идет о 800 миллиардах евро, на самом деле это всего лишь 150 миллиардов.

Остальные средства еще предстоит собрать из государств-членов и различных фондов, но уже сейчас ясно, что это не должно происходить за счет латвийской когезии (в психологии когезией называют - групповую внутреннюю сплочённость социальной группы - прим. ред. press.lv), как предложила глава ЕК.

Вайдере положительно оценила тот факт, что заемные средства государства-члены смогут использовать и для поддержки Украины, выразив надежду, что этой возможностью воспользуются южноевропейские страны, которые до сих пор почти не помогали Украине.

Также она высказала мнение, что реальные средства, которые можно и нужно передать Украине немедленно, — это замороженные в европейских банках активы России. В ходе встречи с главой ЕК Вайдере спросила о конфискации российских активов на сумму 250 миллиардов евро, замороженных в европейских банках, и получила ответ, что работа над этим идет.

Кроме того, Вайдере напомнила главе ЕК, что не менее важным является совместное укрепление восточной границы Европы с помощью системы противовоздушной обороны, а также пересмотр расходов и правил "зеленого курса".

Как сообщалось, глава ЕК фон дер Ляйен во вторник представила план из пяти частей, направленный на мобилизацию примерно 800 миллиардов евро для обороны Европы и оказание немедленной военной поддержки Украине после приостановки помощи со стороны Вашингтона.

"Сейчас время для Европы, и мы готовы действовать", — заявила фон дер Ляйен в Брюсселе. План ReArm Europe может мобилизовать почти 800 миллиардов евро на оборонные расходы ради безопасной и устойчивой Европы.

Фон дер Ляйен предложила приостановить строгие бюджетные правила, чтобы позволить государствам-членам увеличить расходы на оборону.

"Это позволит государствам-членам значительно увеличить свои оборонные расходы, не запуская процедуру чрезмерного бюджетного дефицита", — сказала она журналистам, ссылаясь на процедуру, которая требует от правительств сокращать бюджетный дефицит, если они нарушают установленные правила.

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