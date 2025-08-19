Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Европейские фермеры против ИИ: он отнимает у нас воду

Редакция PRESS 19 августа, 2025 07:34

Наука и технологии 0 комментариев

Европейская гонка за развитие искусственного интеллекта сталкивается с нехваткой ресурсов. Как пишет Euractiv, для охлаждения дата-центров, где работают алгоритмы, требуются миллиарды литров воды — в то время как эти же ресурсы жизненно необходимы сельскому хозяйству и энергетике.

Франция уже располагает 322 дата-центрами, а президент Эмманюэль Макрон заявил о планах превратить страну в «магнит» для инвестиций в ИИ. Однако экологи и оппозиция предупреждают: более мощные центры потребуют ещё больше электричества и воды. В мае французская организация La Quadrature du Net потребовала ввести паузу на выдачу новых разрешений, но поддержки эта инициатива не получила.

Протесты вспыхивают и в других странах. В Ирландии НКО добиваются моратория на строительство новых объектов из-за перегрузки энергосистемы. В Нидерландах жители раскритиковали Microsoft за то, что её дата-центр израсходовал почти 75 млн литров воды вместо обещанных 12–20 млн. В засушливом испанском регионе Арагон активисты выступают под лозунгом «Твоё облако сушит мою реку».

По данным Google, в 2024 году корпорация потребила 31 млрд литров воды по всему миру — эквивалент поливу 54 гольф-полей в течение года. Причём за два предыдущих года рост составил 17%, несмотря на сокращение штата сотрудников. Это указывает, что именно центры обработки данных стали главным источником растущего потребления.

Европейская комиссия планирует финансировать строительство пяти крупных «гигафабрик» ИИ и упростить разрешительные процедуры в рамках нового закона о развитии облачных технологий и искусственного интеллекта. Одновременно Брюссель обещает повысить прозрачность: с мая 2024 года крупные дата-центры обязаны отчитываться о расходе воды и энергии.

Однако эксперты сомневаются, что этих мер будет достаточно. «Это вопрос не только об энергии или технологиях, это вопрос о наших свободах и ресурсах», — отмечают активисты. По прогнозам Европейской ассоциации водного хозяйства, к 2030 году потребление воды дата-центрами в ЕС увеличится на 52%, и фермеры опасаются, что на поля её просто не останется.

0 комментариев
В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

