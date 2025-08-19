Европейские фермеры против ИИ: он отнимает у нас воду

Франция уже располагает 322 дата-центрами, а президент Эмманюэль Макрон заявил о планах превратить страну в «магнит» для инвестиций в ИИ. Однако экологи и оппозиция предупреждают: более мощные центры потребуют ещё больше электричества и воды. В мае французская организация La Quadrature du Net потребовала ввести паузу на выдачу новых разрешений, но поддержки эта инициатива не получила.

Протесты вспыхивают и в других странах. В Ирландии НКО добиваются моратория на строительство новых объектов из-за перегрузки энергосистемы. В Нидерландах жители раскритиковали Microsoft за то, что её дата-центр израсходовал почти 75 млн литров воды вместо обещанных 12–20 млн. В засушливом испанском регионе Арагон активисты выступают под лозунгом «Твоё облако сушит мою реку».

По данным Google, в 2024 году корпорация потребила 31 млрд литров воды по всему миру — эквивалент поливу 54 гольф-полей в течение года. Причём за два предыдущих года рост составил 17%, несмотря на сокращение штата сотрудников. Это указывает, что именно центры обработки данных стали главным источником растущего потребления.

Европейская комиссия планирует финансировать строительство пяти крупных «гигафабрик» ИИ и упростить разрешительные процедуры в рамках нового закона о развитии облачных технологий и искусственного интеллекта. Одновременно Брюссель обещает повысить прозрачность: с мая 2024 года крупные дата-центры обязаны отчитываться о расходе воды и энергии.

Однако эксперты сомневаются, что этих мер будет достаточно. «Это вопрос не только об энергии или технологиях, это вопрос о наших свободах и ресурсах», — отмечают активисты. По прогнозам Европейской ассоциации водного хозяйства, к 2030 году потребление воды дата-центрами в ЕС увеличится на 52%, и фермеры опасаются, что на поля её просто не останется.