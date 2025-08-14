Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Европа возвращается к старым нравам антисемитизма»: посол Израиля в Брюсселе

Редакция PRESS 14 августа, 2025 17:40

Мир

Израиль является соседом, о котором Евросоюз может только мечтать, а его критики внутри блока должны отказаться от своей саморазрушительной одержимости правами человека в Газе, заявил израильский посол при ЕС Хаим Регев в интервью Politico.

Хаим Регев резко высказался по поводу критиков Израиля в Ирландии, Нидерландах, Испании и Словении, которые возглавили европейский протест против положения палестинцев в секторе Газа, и предупредил лидеров Франции, Германии и Великобритании, что их недавняя критика играет на руку террористам ХАМАС и антисемитам.

Перед возвращением в Тель-Авив после четырех лет работы в Брюсселе Регев призвал ЕС не приостанавливать участие Израиля в некоторых частях исследовательской программы «Горизонт Европа» и не сокращать торговые связи. По его словам, такой шаг только приведет к обратному результату и лишит Европу любой потенциальной роли в формировании будущего Ближнего Востока.

Попытки использовать «давление» для влияния на Израиль «никогда не работали и никогда не будут работать», сказал Регев.

В последние недели отношения между Израилем и ЕС резко ухудшились на фоне усиливающейся критики правительства Биньямина Нетаньяху со стороны некоторых европейских лидеров в связи с страданиями палестинцев в Газе.

Европейская комиссия предупредила о надвигающемся голоде в Газе и предложила приостановить действие части Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, касающейся исследований и разработок, после того как пришла к выводу, что Израиль нарушил свои обязательства в области прав человека в рамках этого соглашения. Однако это предложение пока блокируется, поскольку Германия, среди прочих, не готова поддержать такие санкции против Израиля.

«Мы, по сути, являемся соседом-мечтой для ЕС, — сказал Регев. Мы — демократическое государство, у нас нет проблем с миграцией, правами геев. В конечном итоге Израиль — единственный игрок в регионе, который напрямую служит интересам ЕС».

В Брюсселе многие не разделяют эту точку зрения. Хотя Регев утверждает, что всегда был в хороших отношениях с ключевыми фигурами в Комиссии, некоторые сотрудники ЕС угрожают забастовкой в знак протеста против действий в Газе.

Команда комиссаров председателя Комиссии Урсулы фон дер Ляйен также разделилась в вопросе о том, как правильно реагировать, и некоторые все чаще высказываются против планов Израиля в отношении Газы, включая предложение Нетаньяху о полной военной оккупации территории.

«Старый антисемитизм» возвращается

Регев сказал, что Израиль был «крайне разочарован» тем, что Нидерланды присоединились в этом году к группе стран, резко критикующих Израиль. Он особенно осудил недавнее решение Германии запретить экспорт оружия, которое может быть использовано в Газе.

«Мы не принимаем это. Мы не считаем, что Германия должна идти по этому пути. В конце концов, Европа знает историю Израиля и евреев, особенно евреев», — сказал Регев.

Он выразил обеспокоенность тем, что европейские общества «возвращаются к старым временам», когда антисемитизм был распространенным явлением, и сказал, что быть евреем в Европе «небезопасно». «Рост антисемитизма — это то, что нас также очень беспокоит. Мы видим цифры. Быть евреем здесь [в Европе] стало опасно. Их обвиняют во многих вещах. Мы возвращаемся к старым временам. Частично это новый антисемитизм, частично — старый. И это небезопасно».

По данным многочисленных исследований и заявлений, в том числе со стороны органов ЕС и ООН, в последние годы в Европе наблюдается высокий или растущий уровень антисемитских инцидентов.

Критика Израиля в связи с войной в Газе и страданиями палестинцев «используется некоторыми», кто нападает на евреев в Европе, сказал он. «Это определенно используется для этой цели. Всякий раз, когда кто-то что-то говорит, это имеет последствия».

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать