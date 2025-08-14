«Европа возвращается к старым нравам антисемитизма»: посол Израиля в Брюсселе

Хаим Регев резко высказался по поводу критиков Израиля в Ирландии, Нидерландах, Испании и Словении, которые возглавили европейский протест против положения палестинцев в секторе Газа, и предупредил лидеров Франции, Германии и Великобритании, что их недавняя критика играет на руку террористам ХАМАС и антисемитам.

Перед возвращением в Тель-Авив после четырех лет работы в Брюсселе Регев призвал ЕС не приостанавливать участие Израиля в некоторых частях исследовательской программы «Горизонт Европа» и не сокращать торговые связи. По его словам, такой шаг только приведет к обратному результату и лишит Европу любой потенциальной роли в формировании будущего Ближнего Востока.

Попытки использовать «давление» для влияния на Израиль «никогда не работали и никогда не будут работать», сказал Регев.

В последние недели отношения между Израилем и ЕС резко ухудшились на фоне усиливающейся критики правительства Биньямина Нетаньяху со стороны некоторых европейских лидеров в связи с страданиями палестинцев в Газе.

Европейская комиссия предупредила о надвигающемся голоде в Газе и предложила приостановить действие части Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, касающейся исследований и разработок, после того как пришла к выводу, что Израиль нарушил свои обязательства в области прав человека в рамках этого соглашения. Однако это предложение пока блокируется, поскольку Германия, среди прочих, не готова поддержать такие санкции против Израиля.

«Мы, по сути, являемся соседом-мечтой для ЕС, — сказал Регев. Мы — демократическое государство, у нас нет проблем с миграцией, правами геев. В конечном итоге Израиль — единственный игрок в регионе, который напрямую служит интересам ЕС».

В Брюсселе многие не разделяют эту точку зрения. Хотя Регев утверждает, что всегда был в хороших отношениях с ключевыми фигурами в Комиссии, некоторые сотрудники ЕС угрожают забастовкой в знак протеста против действий в Газе.

Команда комиссаров председателя Комиссии Урсулы фон дер Ляйен также разделилась в вопросе о том, как правильно реагировать, и некоторые все чаще высказываются против планов Израиля в отношении Газы, включая предложение Нетаньяху о полной военной оккупации территории.

«Старый антисемитизм» возвращается

Регев сказал, что Израиль был «крайне разочарован» тем, что Нидерланды присоединились в этом году к группе стран, резко критикующих Израиль. Он особенно осудил недавнее решение Германии запретить экспорт оружия, которое может быть использовано в Газе.

«Мы не принимаем это. Мы не считаем, что Германия должна идти по этому пути. В конце концов, Европа знает историю Израиля и евреев, особенно евреев», — сказал Регев.

Он выразил обеспокоенность тем, что европейские общества «возвращаются к старым временам», когда антисемитизм был распространенным явлением, и сказал, что быть евреем в Европе «небезопасно». «Рост антисемитизма — это то, что нас также очень беспокоит. Мы видим цифры. Быть евреем здесь [в Европе] стало опасно. Их обвиняют во многих вещах. Мы возвращаемся к старым временам. Частично это новый антисемитизм, частично — старый. И это небезопасно».

По данным многочисленных исследований и заявлений, в том числе со стороны органов ЕС и ООН, в последние годы в Европе наблюдается высокий или растущий уровень антисемитских инцидентов.

Критика Израиля в связи с войной в Газе и страданиями палестинцев «используется некоторыми», кто нападает на евреев в Европе, сказал он. «Это определенно используется для этой цели. Всякий раз, когда кто-то что-то говорит, это имеет последствия».