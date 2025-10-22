Европа нуждается в пересмотре своей миграционной политики: Силиня

Она отметила, что миграционная политика ЕС не соответствует современной ситуации с безопасностью и гибридными угрозами, поэтому необходимо разграничить военных беженцев и экономических мигрантов, которых нельзя однозначно рассматривать как лиц, ищущих убежища.

Силиня подчеркнула, что в настоящее время политика ЕС в области миграции и возвращения мигрантов не является достаточно эффективной, поэтому в мае Латвия и еще восемь государств ЕС обратились к Европейской комиссии с призывом ускорить решение проблем миграции.

"Латвия на своих границах сталкивается с гибридными угрозами, но в Европе подобные темы в настоящее время не поднимаются ни в документах, ни в Конвенции ООН о статусе беженцев", - сказала Силиня.

Сегодня премьер-министр отправится на заседание Евросовета, в рамках которого подписавшие инициативу страны проведут встречу, чтобы согласовать возможные изменения в международных документах. Силиня отметила, что с момента вступления в силу Конвенции ООН о статусе беженцев прошло более 50 лет, и с тех пор изменилось понимание того, кому в первую очередь следует оказывать помощь.

"Люди, которые по экономическим причинам ищут лучшие возможности для карьеры и жизни, не могут считаться лицами, ищущими убежища", - сказала премьер, подчеркнув, что помощь прежде всего должна оказываться тем, кто бежит от войны, например, как это делает Латвия, поддерживая жителей Украины.