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Еврокомиссия притормозила «позеленение» сельского хозяйства Европы: «Учтём потребности профессионалов»

Euronews 20 февраля, 2025 10:15

Мир 0 комментариев

Новая Европейская комиссия и новое видение развития сельского хозяйства. Брюссель представил свою стратегию для аграрного сектора. Хотя речь не идет о возвращении к климатическим целям, Еврокомиссия заявляет, что теперь она хочет в большей степени учитывать экономические потребности профессионалов.

Например, речь пойдет не о том, чтобы навязывать отказ, а о том, чтобы поощрять сокращение использования пестицидов. Фермеры и другие представители сектора приветствуют предложенный план, но отмечают, что бюджет Единой сельскохозяйственной политики в дорожной карте не упоминается.

Элли Цифору, генсекретарь COPA COGECA: "Он (бюджет) отсутствует. И позвольте мне напомнить вам, что это было в стратегическом диалоге, в выводах стратегического диалога. Это было очень сильное послание, исходящее от всех партнеров, сидевших за столом. Комиссар Хансон упомянул об этом сегодня во время пресс-конференции. Так что эта часть отсутствует".

Еврокомиссия планирует бороться с недобросовестной практикой и добиться соответствия качества импортной продукции европейским стандартам. Она также предлагает упростить административные процедуры - выражение, которое вызвало недоумение у "зеленых" в Европейском парламенте.

Томас Вайтц, евродепутатот "зеленых": "Мы не знаем, что они на самом деле имеют в виду под упрощением. Меньше бюрократии? Или это означает меньше регулирования, заботы об экологии, климате, и животных? Если это дерегулирование, то это не очень хорошая идея".

Еврокомиссия подчеркивает, что дорожная карта направлена на превращение сельского хозяйства в стратегический сектор. В Брюсселе добавляют, что это лишь отправная точка, которая должна привести к созданию финансовой структуры для Единой сельскохозяйственной политики после 2027 года.

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