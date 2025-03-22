Эвике Силине вручат премию Генри Киссинджера за вклад в укрепление трансатлантических отношений

Премия будет вручена также экс-премьеру Эстонии Кае Каллас и бывшему премьеру Литвы Ингриде Шимоните.

Премия Генри Киссинджера вручается ежегодно с 2007 года, ее присуждает Американская академия в Берлине, чтобы отметить вклад выдающихся американских и европейских дипломатов в укрепление трансатлантических отношений. Она названа в честь бывшего советника по национальной безопасности США в администрации президента Ричарда Никсона, занимавшего пост госсекретаря при Никсоне и Джералде Форде, лауреата Нобелевской премии мира Генри Киссинджера.

Ранее этой премией награждались генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Ангела Меркель.