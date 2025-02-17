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Евгений Гомберг: новый Совет акционеров AirBaltic приятно удивил

Редакция PRESS 17 февраля, 2025 08:10

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-На днях государство назначило представителей в новый Совет акционеров AirBaltic и приятно удивило, - пишет бизнесмен Евгений Гомберг в Фейсбуке и разъясняет....

-Обычно советы акционеров компаний с участием государственного капитала составляются из неких персоналий, которых в давние времена назвали бы номенклатурой. То есть, люди-должности.

Компетентность от них не требуется, их функция - присутствовать на заседании совета раз в месяц и тогда же получать зарплату и премии.

Государство наше устроено так, что после выборов партии, формируя коалиции, торгуются за министерства и относящиеся к ним посты в госкомпаниях. У меня бездоказательное, но глубокое убеждение, что назначенные на посты болванчики полученную зарплату просто сдают в кассу назначившей их партии. Иначе чем объяснить благорасположение к личностям, сидящим от имени государства одновременно в десятке самых разных компаний, от IT до авиации, телефонии и рыбоводства.

И вдруг в Совет назначен председателем реальный практик Андрей Мартынов, специалист по финансам и инвестициям. В пару ему дан специалист из авиационной компании SAS. Учитывая, что третий член - представитель авиализинга, акционер Ларс Туссен, а впереди - представитель Люфтганзы, похоже, возникает не бумажный марионеточный, а реальный и работоспособный Совет.

Возможно, это совпадение, но через несколько дней после назначения нового Совета Правление в полном составе «добровольно» решило снизить себе зарплату аж на 40 процентов. Стыдно, что ли, стало за результаты своей деятельности - ежегодные убытки компании в среднем миллионов по сорок евро?

Члены Правления в 2023 году заработали - Гаусс 828 942 евро, Яковлев - 339 310 евро, Цалитис - 314 204 евро. За минусом 40% - останется соответственно 497 365, 203 586 и 188 522 евро. Плохо, но жить еще можно. Да и для компании экономия, хоть небольшая, тысяч шестьсот.

Интересно другое: доколе? Оказывается, пока компания не проведет успешное IPO!

Если бы мне пришлось разговаривать с новым Советом, первый вопрос был бы - а вы сами-то верите, что IPO исторически глубоко убыточной авиакомпании, с огромными долгами и проблемами денежного потока, - реально? Что это не бла-бла-бла Правления, парившего много лет неповоротливые мозги правительства?

Если же усекновение зарплаты было «добровольно-принудительным», то условие выглядит по-хорошему иезуитским. «Вы все пели — это дело». Вы обещали выйти на IPO еще в начале 2024 года, а потом двигали сроки вперед и в бесконечность. Покажите, наконец, как.

Рискну предсказать, что «льготный период» укороченных зарплат продлится эдак с полгода. И после окончательного провала басни об IPO Правлению можно будет дать пинка, какового оно заслужило много лет назад.

Еще я бы спросил новый Совет:

• Стратегически компания где-то между дискаунтерами и компаниями full service, отсюда убытки. Можно ли компанию сделать прибыльной, сменив ценовую политику?

• Насколько серьезно можно воспринимать стратегию Гаусса – довести парк до 100 самолетов, 30 машин себе, 70 сдать на лето в мокрый лизинг? Есть ли успешные прецеденты? Что будете делать с 70 зимой?

• Если IPO не сложится, то дефолт по выплате процентов эмиссии без дополнительных вливаний может случиться уже в конце этого года. И что тогда? Плавно передать всю авиакомпанию в заботливые руки новому хозяину Люфтганзе? Бесплатно, но с долгами?

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