"Это гениально! Автора! Зашёл сейчас на Латвийскую почту. Посылочку в Анкоридж скромную отправить, на Аляску. Пока сотрудница оформляла, я смотрел, а сбоку, прямо на уровне глаз реклама. Я обалдел! В абсолютно аутентичном переводе звучит просто: "Мы близко, посылаем далеко!" Коротко и ясно. Такое мог придумать только ныне депутат муниципалитета Стендзениекс, предварительно покурив. Гениально! Я обратил внимание, уходя, на сию рекламу сотрудниц почты. Они упёрлись в неё, как бараны на ворота. И, уже выйдя на улицу, я увидел в окна, а как они начали, извините, ржать. Итак, ищем автора, ему надо премию дать. А то Михаил Задорнов умер... )", - написал Шаврей.

Напомним, что ребрендинг Latvijas Pasts в просто Pasts обошёлся в 93 000 евро.

“Весь процесс разработки стратегии бренда, идентичности и основных положений занял девять месяцев, над ним работала команда из 13 человек”, — рассказал какое-то время назад Андрис Рубинс, руководитель фирмы “B40 Magic”, победившей в конкурсе на новое оформление почты, газете Latvijas Avīze.

Так что автора слогана найти, при желании, будет не трудно. Слоган был бы не таким... дерзким, если бы слово "посылать" заменили на "доставлять". Но, если согласовали именно так, то, может, двойной смысл и закладывался изначально. И всех нас просто послали.