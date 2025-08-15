Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Автора! Клиентов повеселил новый слоган латвийской почты

15 августа, 2025

1 комментариев

Латвийский журналист Андрей Шаврей на своей странице в Facebook опубликовал фотографию нового слогана латвийской почты, который предприятие разместило на экранах своих электронных табло. Надпись впечатлила не только его.

"Это гениально! Автора! Зашёл сейчас на Латвийскую почту. Посылочку в Анкоридж скромную отправить, на Аляску. Пока сотрудница оформляла, я смотрел, а сбоку, прямо на уровне глаз реклама. Я обалдел! В абсолютно аутентичном переводе звучит просто: "Мы близко, посылаем далеко!" Коротко и ясно. Такое мог придумать только ныне депутат муниципалитета Стендзениекс, предварительно покурив. Гениально! Я обратил внимание, уходя, на сию рекламу сотрудниц почты. Они упёрлись в неё, как бараны на ворота. И, уже выйдя на улицу, я увидел в окна, а как они начали, извините, ржать. Итак, ищем автора, ему надо премию дать. А то Михаил Задорнов умер... )", - написал Шаврей.

Напомним, что ребрендинг Latvijas Pasts в просто Pasts обошёлся в 93 000 евро.

“Весь процесс разработки стратегии бренда, идентичности и основных положений занял девять месяцев, над ним работала команда из 13 человек”, — рассказал какое-то время назад Андрис Рубинс, руководитель фирмы “B40 Magic”, победившей в конкурсе на новое оформление почты, газете Latvijas Avīze.

Так что автора слогана найти, при желании, будет не трудно. Слоган был бы не таким... дерзким, если бы слово "посылать" заменили на "доставлять". Но, если согласовали именно так, то, может, двойной смысл и закладывался изначально. И всех нас просто послали.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

