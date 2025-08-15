Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Акула, море или каннибалы? Загадка пропавшего на Новой Гвинее наследника Рокфеллеров

Редакция PRESS 15 августа, 2025 18:49

История и культура 0 комментариев

В 1961 году Майкл Рокфеллер — молодой, полный амбиций выпускник Гарварда, наследник одной из самых влиятельных династий Америки — отправился в далёкое и опасное путешествие в Папуа. Ему было всего 23. Казалось, впереди — жизнь, полная открытий. Но его экспедиция завершилась мрачно и загадочно: он бесследно исчез в сердце земли, населённой племенами с репутацией людоедов. С тех пор последние минуты его жизни окутаны туманом догадок и конспирологических теорий.

Сын губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера, Майкл мечтал оставить свой след в истории не только как отпрыск богатой семьи. Он отправился в Голландскую Новую Гвинею, чтобы собрать уникальную коллекцию племенного искусства для Метрополитен-музея. Регион Асмат — труднодоступный, утопающий в болотах, реках и джунглях — был его главной целью. Местные жители веками наводили страх на чужаков: безжалостные воины, охотники за головами, хранители древних ритуалов каннибализма.

Но сам Майкл не видел в этом угрозы. В письмах домой он писал с восторгом:

«Я провожу здесь изнурительные, но невероятно увлекательные дни. Асмат — словно гигантская головоломка, где каждая церемония, каждый рисунок на резьбе — отдельная деталь. И я начинаю понимать, как всё это складывается...»

Майкл Рокфеллер среди папуасов. Фото: President and Fellows of Harvard University; Peabody Museum of Archeology and Ethnology.

В ноябре 1961 года он отправился вдоль побережья Казуарина на небольшом катамаране с голландским антропологом Рене Вассингом и двумя проводниками. Но стихия оказалась беспощадной — сильные волны перевернули лодку. Гиды поплыли за помощью, которая так и не пришла. Два дня дрейфа под палящим солнцем и нарастающей усталостью. 19 ноября Майкл, ослабленный, но решительный, сказал Вассингу: «Думаю, я смогу». Он привязался к двум пустым канистрам и прыгнул в воду, чтобы доплыть до берега, почти 20 километров отсюда. Через несколько мгновений его силуэт растворился в волнах.

Вассинга спасли на следующий день. Майкл исчез навсегда.

Когда новость долетела до США, семья подняла на ноги сотни людей: военных, добровольцев, местных жителей. Месяцы поисков, награда за любую зацепку — всё напрасно. Ни тела, ни вещей.

Со временем появились версии — от нападения акулы до расправы со стороны воинов Асмат, желавших отомстить за старые обиды перед колонизаторами. Одни считали, что он утонул, другие — что его убили, а тело разделили и съели по древнему обычаю. Жуткая история, рассказанная в 2012 году журналистом Карлом Хоффманом, звучала так: Майкл добрался до берега, где его встретили вооружённые мужчины из деревни Оцьянеп. Для них он был символом врага. Удар копья в живот, расчленение, мясо, смешанное с мукой саго, — жестокая племенная справедливость, призванная восстановить «равновесие» в их мире.

Доказательств нет. Ходили слухи, что в 1970-х годах частный детектив обменял мотор лодки на три человеческих черепа — якобы убитых белых. Но семья Рокфеллеров молчала.

Прошли десятилетия. Для одних Майкл — жертва стихии, для других — трагическая фигура, поглощённая культурой, которую он изучал с таким увлечением. Для его сестры-близнеца Мэри он остался братом, исчезнувшим в море, а не в чужих кострах. И истина о его судьбе, возможно, навсегда останется в глубинах тех диких вод и в памяти тех, кто никогда не расскажет, что произошло на самом деле.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 1 реакций
Комментарии (0) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:15 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 7 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: индексация затронет большинство получателей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать