В Эстонии бесплатный тест на один из видов рака можно приобрести в любой аптеке. А как в Латвии?

В Латвии подобные домашние тесты пока не предлагаются. На вопрос Neatkarīgā, планируется ли их внедрение, Министерство здравоохранения ответило, что в рамках национальной программы скрининга рака шейки матки такие тесты в настоящее время не предусмотрены.

В ближайшее время Центр профилактики и контроля заболеваний намерен оценить каждую из государственных онкологических скрининговых программ отдельно. Вопрос о домашних тестах может быть включен в обсуждение рабочей группы, которая готовит план по совершенствованию онкологической помощи на 2025–2027 годы. Среди его приоритетов — укрепление профилактики, улучшение диагностики на ранних стадиях и расширение охвата скрининговыми программами.

Пресс-секретарь Минздрава Барбара Алите указала, что Рижский университет Страдиня уже проводил исследование, оценивая отношение женщин к возможности домашних тестов. Оно показало, что такая практика может повысить вовлеченность, но также выявило ряд вопросов, требующих решения до их внедрения.

Эстонский институт развития здоровья и Фонд здоровья призывают женщин уделить время проверке: «Рак шейки матки — предотвратимое заболевание, регулярный скрининг спасает жизни». Ежегодно в Эстонии диагностируется около 130 случаев рака шейки матки, и примерно 60 женщин умирают от этой болезни. Существенная часть случаев связана с тем, что женщины не проходят регулярные проверки.

С этого года приглашения на участие в скрининге получат женщины 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 и 1995 годов рождения. Тест можно взять в аптеке или заказать онлайн, после чего отправить образец в лабораторию через почту или пакомат. Все процедуры — тест, дополнительные обследования и при необходимости лечение — бесплатны для всех жительниц Эстонии, независимо от наличия медицинской страховки.