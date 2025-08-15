Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Эстонии бесплатный тест на один из видов рака можно приобрести в любой аптеке. А как в Латвии?

Редакция PRESS 15 августа, 2025 20:51

Азбука здоровья 0 комментариев

С августа в Эстонии в большинстве аптек стал доступен бесплатный домашний тест на вирус папилломы человека (HPV), являющийся основным фактором риска развития рака шейки матки. Как пишет Postimees, тест занимает всего несколько минут и считается столь же надежным, как проведенный в медицинском учреждении.

В Латвии подобные домашние тесты пока не предлагаются. На вопрос Neatkarīgā, планируется ли их внедрение, Министерство здравоохранения ответило, что в рамках национальной программы скрининга рака шейки матки такие тесты в настоящее время не предусмотрены.

В ближайшее время Центр профилактики и контроля заболеваний намерен оценить каждую из государственных онкологических скрининговых программ отдельно. Вопрос о домашних тестах может быть включен в обсуждение рабочей группы, которая готовит план по совершенствованию онкологической помощи на 2025–2027 годы. Среди его приоритетов — укрепление профилактики, улучшение диагностики на ранних стадиях и расширение охвата скрининговыми программами.

Пресс-секретарь Минздрава Барбара Алите указала, что Рижский университет Страдиня уже проводил исследование, оценивая отношение женщин к возможности домашних тестов. Оно показало, что такая практика может повысить вовлеченность, но также выявило ряд вопросов, требующих решения до их внедрения.

Эстонский институт развития здоровья и Фонд здоровья призывают женщин уделить время проверке: «Рак шейки матки — предотвратимое заболевание, регулярный скрининг спасает жизни». Ежегодно в Эстонии диагностируется около 130 случаев рака шейки матки, и примерно 60 женщин умирают от этой болезни. Существенная часть случаев связана с тем, что женщины не проходят регулярные проверки.

С этого года приглашения на участие в скрининге получат женщины 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 и 1995 годов рождения. Тест можно взять в аптеке или заказать онлайн, после чего отправить образец в лабораторию через почту или пакомат. Все процедуры — тест, дополнительные обследования и при необходимости лечение — бесплатны для всех жительниц Эстонии, независимо от наличия медицинской страховки.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

