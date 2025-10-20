Погоня началась на ул. Краста в Риге - мотоциклист попытался скрыться от стражей порядка, превысив скорость.

Намереваясь свернуть во дворы на ул. Лубанас, водитель двухколёсного транспорта не вписался в поворот и врезался в забор.

Экипаж полиции, следовавший за ним, тоже туда врезался. Сообщается, что на месте происшествия работали служба неотложной медицинской помощи и полиция. Сведений о пострадавших и их состоянии, как пишут, пока не имеется.

(Иллюстративное фото.)