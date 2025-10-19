Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Вот почему молодёжь предпочитает английский»: в соцсети критикуют Центр госязыка (1)

Редакция PRESS 19 октября, 2025 08:29

Важно 1 комментариев

Неоднократно говорилось о том, что молодёжь в Латвии часто вставляет в разговоре английские слова или вообще общается на английском. Кого-то это возмущает, кто-то просто констатирует факт, а кто-то, как автор этого твита, приводит своё обоснование, почему так происходит.

Итак, пользователь с ником panika пишет: "Вот очередная причина, почему молодёжь предпочитает говорить или только по-английски, или каждое второе слово произносить на английском. Ну, мерзкие и дурацкие все эти новые выдуманные слова. Единственный способ их употреблять - чтобы их высмеять".

Столь бурную реакцию вызвал неологизм dusmēsma, которым предлагается заменить английский термин rage bait (по-русски его можно перевести "приманка на ярость"). Речь идёт о контенте, создаваемом с целью спровоцировать на гнев, возмущение и другие бурные эмоции, как пишет Центр госязыка, опубликовавший в соцсетях соответствующее разъяснение.

Топикстартер предлагает называть такой контент попросту провокацией. Что думают комментаторы?

- Ну, придумай что-нибудь сама вместо этого слова и тогда кудахтай. А для меня мерзко и по-дурацки звучит ваша трепотня, напичканная английскими словами. Вам кажется, что это звучит круто? Нет. Вы воспринимаетесь как заносчивые и самолюбивые лохи.

- Без латышизации слов мы все бы за своими компьютерами смотрели бы в скрины и читали о "балках" и "перемычках". Вместо костюма у нас в шкафу был бы "анцуг", на кухне - "аусгусс", а у машины - "ауспуфе" или "глушак".

- Если бы только в ЦГЯ работал кто-нибудь моложе 100 лет... Но, эгей, там для вакансий требуется степень магистра и зарплата 1200 брутто (не в стартовой позиции). Так что мы с этими старпёрами застряли.

- Надо их газлайтить.

- Это нормальный процесс, часть новых слов приживается, над некоторыми посмеются и забудут. Это так происходит уже более 100 лет. Например, padirsenis ("подсрачник") не прижился. Zīmols (бренд) вроде да и вроде нет. Dators прижился.

- Выдумывание таких слов - обязанность государства по Стамбульской конвенции, чтобы было возможно описать все возможные формы насилия.

- Ну, мне это слово кажется довольно красивым, но ведь каждый может предложить лучше, и если оно приживётся, то наверняка в терминологию попадёт. С языком надо играть, чтобы он выжил. Малому языку иногда приходится искусственно поддерживать игру, но это только ради того, чтобы у нас была возможность к ней присоединиться.

- Каждый может участвовать и создавать латышские неологизмы. Не надо ждать комиссию. Часть неологизмов приживётся, для остальных придётся искать другие слова.

- ЦГЯ снова ярко свидетельствует о своём статусе самого бессмысленного учреждения в стране, стабильно удерживаясь на этом топовом месте уже лет 10+.

- С одним неологизмом им удалось попасть в десятку! Инфлюенсер по-латышски был бы ietekmelis. Влияющий лжец.

- Но слово красивое. Только запомнить тяжело.

- И я их полностью понимаю, соглашаюсь и поддерживаю.

- Вообще уже даже не стараются. Просто буквально переводят слова.

- Райнис тоже виноват, так ведь? Он столько всего выдумал. 

- Эти неологизмы воспринимаются глупыми и ненужными в той же мере, насколько латышская молодёжь между собой говорит по-английски. Центр языка оправдывает своё существование, а молодые изображают "липовых немцев".

- Дай лучший вариант. Или только жалуешься?

 

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

Важно 1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

Важно 1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

