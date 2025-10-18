Страна готовится к наплыву десятков тысяч русскоязычных мигрантов — жители в панике

По данным LNK, сейчас в Литве проживает около 211 тысяч иностранцев, из которых 70% — русскоязычные. Примерно 13 тысяч уже приехали по программе воссоединения семей, и таких случаев станет больше.

«Если учесть, что в семье обычно четыре человека, можно ожидать как минимум 8 тысяч новых приезжих, а в реальности — до 60 тысяч», — заявила директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Многие литовцы жалуются: на улицах, в кафе и даже в больницах всё чаще слышна русская речь. В этом году Госинспекция по языку получила почти 300 жалоб.

«Люди приходят в бар — с ними не говорят по-литовски. Приходят к врачу — то же самое. А если просят перейти на литовский, их ещё и оскорбляют», — рассказал глава инспекции Аудрюс Валотка.

Критики считают, что Литва сама создала условия, при которых приезжим не нужно учить язык.

«Я не знаю другой европейской страны с такой либеральной системой. Это одна из причин, почему у нас так много русских», — отметил Валотка.

С 2026 года все, кто работает с клиентами, будут обязаны владеть литовским языком. Пока речь идёт о минимальном уровне А1, позже — о А2. Однако депутаты сомневаются, что иностранцы успеют сдать экзамен.

«Чтобы требовать знаний в январе 2026-го, обучать нужно уже сейчас», — подчеркнул депутат Витаутас Синица.