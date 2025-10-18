Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Страна готовится к наплыву десятков тысяч русскоязычных мигрантов — жители в панике

Редакция PRESS 18 октября, 2025 10:54

Важно 0 комментариев

В Литве предупреждают: уже в следующем году в страну могут приехать десятки тысяч русскоязычных мигрантов — на законных основаниях. Иностранцы, которые уже живут в стране, получат право привезти свои семьи, об этом сообщает портал madeinvilnius.lt. 

По данным LNK, сейчас в Литве проживает около 211 тысяч иностранцев, из которых 70% — русскоязычные. Примерно 13 тысяч уже приехали по программе воссоединения семей, и таких случаев станет больше.

«Если учесть, что в семье обычно четыре человека, можно ожидать как минимум 8 тысяч новых приезжих, а в реальности — до 60 тысяч», — заявила директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Многие литовцы жалуются: на улицах, в кафе и даже в больницах всё чаще слышна русская речь. В этом году Госинспекция по языку получила почти 300 жалоб.

«Люди приходят в бар — с ними не говорят по-литовски. Приходят к врачу — то же самое. А если просят перейти на литовский, их ещё и оскорбляют», — рассказал глава инспекции Аудрюс Валотка.

Критики считают, что Литва сама создала условия, при которых приезжим не нужно учить язык.

«Я не знаю другой европейской страны с такой либеральной системой. Это одна из причин, почему у нас так много русских», — отметил Валотка.
С 2026 года все, кто работает с клиентами, будут обязаны владеть литовским языком. Пока речь идёт о минимальном уровне А1, позже — о А2. Однако депутаты сомневаются, что иностранцы успеют сдать экзамен.

«Чтобы требовать знаний в январе 2026-го, обучать нужно уже сейчас», — подчеркнул депутат Витаутас Синица.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

