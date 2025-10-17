Работа мечты за 10 центов в час: предложение от Latvijas pasts

«Просматривая вакансии, я наткнулась на эту «жемчужину». Надеюсь, это ошибка, потому что почасовая ставка составляет 0,10 евро… к тому же брутто… даже не знаю, как это назвать», — пишет женщина в X", - рассказала Иева и прикрепила фото.

В комментариях отметили, что таким способом Latvijas pasts просто пытались показать, что не будут платить за практику.

Caurskatot darba piedāvājumus uzgāju šo "pērli".

Jācer, ka tā tomēr ir kļūda, jo nu 0,10 EUR stundas likme... turklāt bruto, tas ir , pat nezinu kā lai to nosauc. pic.twitter.com/hFyo0yf4Vw — Ieva (@IevaTeUnTagad) October 16, 2025

Требования к соискателю такие:

Выполнять выкладку товаров в торговых точках в соответствии с утвержденными планограммами и рекомендациями.

Обеспечивать, чтобы товарные полки были аккуратно оформлены, визуально привлекательны и соответствовали стандартам компании.

Проверять и поддерживать актуальность ценовой коммуникации (ценники, указатели акций и т.д.).

Участвовать в планировании и реализации акций, кампаний и других мероприятий по продвижению продаж.

Предоставлять рекомендации по расширению ассортимента на основе рыночных тенденций и спроса клиентов.

Сотрудничать с коллегами и руководством для обеспечения единого подхода к выкладке товаров и управлению ассортиментом.

Из требований к соискателю - только знание латышского на уровень C1.