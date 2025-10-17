Работа мечты за 10 центов в час: предложение от Latvijas pasts

«Просматривая вакансии, я наткнулась на эту «жемчужину». Надеюсь, это ошибка, потому что почасовая ставка составляет 0,10 евро… к тому же брутто… даже не знаю, как это назвать», — пишет женщина в X", - рассказала Иева и прикрепила фото.
В комментариях отметили, что таким способом Latvijas pasts просто пытались показать, что не будут платить за практику.
Caurskatot darba piedāvājumus uzgāju šo "pērli".— Ieva (@IevaTeUnTagad) October 16, 2025
Jācer, ka tā tomēr ir kļūda, jo nu 0,10 EUR stundas likme... turklāt bruto, tas ir , pat nezinu kā lai to nosauc. pic.twitter.com/hFyo0yf4Vw
Требования к соискателю такие:
- Выполнять выкладку товаров в торговых точках в соответствии с утвержденными планограммами и рекомендациями.
- Обеспечивать, чтобы товарные полки были аккуратно оформлены, визуально привлекательны и соответствовали стандартам компании.
- Проверять и поддерживать актуальность ценовой коммуникации (ценники, указатели акций и т.д.).
- Участвовать в планировании и реализации акций, кампаний и других мероприятий по продвижению продаж.
- Предоставлять рекомендации по расширению ассортимента на основе рыночных тенденций и спроса клиентов.
- Сотрудничать с коллегами и руководством для обеспечения единого подхода к выкладке товаров и управлению ассортиментом.
Из требований к соискателю - только знание латышского на уровень C1.