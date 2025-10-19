Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Как мы смогли прожить без услуг курьеров?!» Размышления в соцсети

Редакция PRESS 19 октября, 2025 09:53

Для настроения 0 комментариев

LETA

Услуги доставки еды от Wolt и Bolt стали настолько привычными и сами курьеры настолько примелькались, что иногда возникает мысль, а как же мы раньше-то без этого жили?

Возникла такая мысль и у пользователя соцсети Chupacabra, который по такому случаю написал ироничный пост: "Задумался, а как же наши предки, древние латыши, давным-давно, ещё пять лет назад могли выживать без этих курьеров Wolt и Bolt? Представь - сами с сгорбленными спинами шли в магазин, в кафе или сами готовили на кухнях. Это было так давно, что никто уже такого не помнит!"

При этом сам автор поста признался, что услугами доставки еды не пользуется - предпочитает сам готовить. 

А что пишут ему в ответ?

- Wolt/Bolt в Латвии были ещё до пандемии. И доставка от самих кафе существовала до пандемии. Единственно, время пандемии было порой расцвета для доставок, потому что очное оказание услуг было сильно ограничено, это позволило многим выжить.

- Не знаю... Спокойно, особенно при наличии машины. В Риге вообще магазинов и забегаловок полно на каждом углу. Ну, не хочется шевелиться, закажи... Не надо делать из этого что-то плохое, у каждого свой выбор.

- Лол, доставка еды в Латвии существует уже лет тридцать... Ещё сегодня помню, как в общагу пиццы заказывали, когда в профтехшколе учились в 2001-2005 годах.

- Как вообще латыши выживали до любезного приезда в нашу бедную страну инженеров, архитекторов и докторов? Теперь по крайней мере есть кто-то, желающий работать, ведь все мы знаем, что у нас никто не работал до импорта студентов.

- А я до сих пор хожу в магазин, точнее, езжу на велосипеде.

- Древнелатышский едоносец в посконных штанах на велосипеде от Эренпрейса с корзиной скландраусисов на спине ещё не стартовал.

- Не могли выжить, потому что умерли. А вот мы будем жить вечно, потому что у нас есть курьеры Wolt и Bolt.

- Скорее, больше сами делали. Заведения общепита в основном - какие-то притоны с пищей низкого качества.

- Вы молоды и полны сил. Доживёте до моих лет, тогда поймёте, что путешествие в магазин - никакое не развлечение.

- Мы на селе до сих пор ходим в магазин по полям и сугробам, сражаясь с медведями, бобрами и чупакабрами, как минимум по 20 км в каждом направлении.

- В другом измерении, за пределами Риги, до сих пор существует мир без Wolt и Bolt.

- Ну, мы в Ипики до сих пор так делаем. Не везде свет прогресса сияет одинаково.

- Это были другие времена... Тогда у нас, древних латышей, ещё было время, чтобы поесть.

- Скажи другими словами - у меня плохое образование и ноль талантов.

- Я ни разу не использовал эти услуги. Не такой уж я калека, чтобы не смог сам себя пайкой обеспечить.

 

