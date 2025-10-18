Согласно действующему с 2011 года договору между Латвией и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социальной защиты, выплата латвийских пенсий гражданам, переехавшим в Россию, сохраняется.

«Если человек переезжает на постоянное проживание в Россию, он должен обратиться в российский Пенсионный и социально-страховой фонд с заявлением о переводе латвийской пенсии», — пояснили в VSAA.

После получения запроса из России латвийская сторона ежеквартально переводит назначенные суммы в российский фонд, который выплачивает их пенсионеру по месту жительства.

Таким образом, при соблюдении всех формальностей пенсионеры, выехавшие из Латвии, не теряют право на свои выплаты.